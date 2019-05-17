Депутаты парламента предлагают новый закон о политических партиях. Авторы сходятся во мнении, что политобъединения, победившие на выборах, должны получить поддержку из госбюджета, соразмерную тратам на предвыборную кампанию.
Контролировать доходы партии будет ГНС, а целевое использование средств — Счетная палата. Если же руководство партии не согласно с действиями уполномоченных органов, то может обратиться в суд. Правда, разработчики поправок не уточнили, в какой именно. Заместитель председателя ЦИК Гульнара Джурабаева считает, что такой контроль не нужен. Партия — не подотчетный государству орган, и ее деятельность должна регулироваться только внутренним уставом.