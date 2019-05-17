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Общество

Не отчитался вовремя — штраф. За что будут наказывать политические партии

Депутаты парламента предлагают новый закон о политических партиях. Авторы сходятся во мнении, что политобъединения, победившие на выборах, должны получить поддержку из госбюджета, соразмерную тратам на предвыборную кампанию.

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Кроме того, нардепы, в частности Бакыт Торобаев и Айнуру Алтыбаева, считают, что в случае, если политическая партия нарушила финансовые обязательства: вовремя не предоставила отчет или в нем была недостоверная информация о тратах, то организация будет оштрафована. Если же выяснится, что политобъединение получило деньги от религиозных деятелей или иностранцев, то их необходимо будет вернуть в течение месяца.

Контролировать доходы партии будет ГНС, а целевое использование средств — Счетная палата. Если же руководство партии не согласно с действиями уполномоченных органов, то может обратиться в суд. Правда, разработчики поправок не уточнили, в какой именно. Заместитель председателя ЦИК Гульнара Джурабаева считает, что такой контроль не нужен. Партия — не подотчетный государству орган, и ее деятельность должна регулироваться только внутренним уставом.
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