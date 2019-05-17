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Общество

Вячеслав Зайцев в Бишкеке. Состоялся театрализованный показ «Красный Диор»

Накануне в Бишкеке прошел театрализованный показ «Красный Диор», созданный на основе коллекций легендарного модельера Вячеслава Зайцева.

Свои самые яркие работы представил сам великий кутюрье, который прибыл в столицу Кыргызстана по приглашению академика Евразийской академии, общественного деятеля Ассоль Молдокматовой, которая знакома с ним 15 лет.

«Красный Диор» — так называют Вячеслава Зайцева в западной прессе.

«Это красивый театрализованный показ. Синтез Азии и Европы. За плечами Вячеслава Зайцева огромное количество коллекций. Он легенда. Для многих кыргызстанцев встреча с великим модельером — мечта», — отметила Ассоль Молдокматова, которая называет его своим наставником.

Программа «Красный Диор» сочетает музыку, пластику и актерское мастерство. В Бишкеке 40 моделей, в том числе из России, представили 50 образов.


Приезд в Бишкек личности такого масштаба — редчайшее и особенное событие для страны. И каждый из присутствующих ощущал, что стал участником уникального вечера.

По завершении показа гости встали, долго аплодировали кутюрье, отдавая дань уважения его таланту, огромному вкладу этого человека в мировую моду.

24.kg является информационным партнером мероприятия.
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