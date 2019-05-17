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Общество

Добро пожаловать в музеи! В Бишкеке они сегодня работают до 22.00

Сегодня музеи Бишкека будут работать с 17.00 до 22.00. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, посетителям расскажут о жизни и деятельности выдающихся личностей и покажут интересные документальные фильмы. Будут мастер-классы по рисунку с натуры, лепке скульптуры, прикладному искусству — поделкам из цветной шерсти, фетра, объемных шаров, цветов из бумаги.

Гостей ждут:

— Мемориальный дом-музей Ольги Мануиловой, улица Тыныстанова, 108, телефон 0312661174;

— Мемориальный дом-музей С.А.Чуйкова, улица Чуйкова, 87, телефон 0312303364;

— Музей-мастерская С.Чокморова, улица Токтогула, 170, телефон 0312884611.

Сегодня пройдет «Ночь музеев». С программой можно ознакомиться на сайте организатора — творческой группы OYOUM group.
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