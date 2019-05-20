Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 20 мая будет ясно. День увеличился до 14 часов 47 минут. Воздух прогреется до +29 градусов.
В столице разговление (ифтар) в 20.28. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — улицы Усенбаева, 26, Абдрахманова, 176, Тыналиева, микрорайон «Джал», 29, Южная магистраль;
- 9.00-19.00 — улица Фирсова, переулок Сулюктинский, улицы Суеркулова, Кремлевская;
- 9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Алты-Бакан, Жаныл Мырза, Кербез, Кырк Кыз, Гагарина, Ак-Чолмок), «Колмо» (улицы Мыскал, Тендик, Мидина, Тынчтык), отрезки улицы Логвиненко, Баетова, Панфилова, Толстого, Панфилова, проспекта Жибек Жолу;
- 9.30-18.00 — отрезок улицы Ауэзова, жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Тенир-Тоо, Кереге-Таш, Субан-Ата), «Калыс-Ордо».
- до 24 мая газа не будет в районе, ограниченном отрезками улиц Л.Толстого, Алыкулова, Ахунбаева, Садыркулова; в районе ОсОО «Кока-Кола», ОсОО «Шоро», на улицах Лущихина, Гагарина, в Рабочем городке.
- до 6 июня отключили горячую воду.
Памятные даты
Всемирный день метрологии
День выбран в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже на международной дипломатической конференции знаменитой «Метрической конвенции».
В Международном бюро мер и весов, находящемся во Франции (Севре), хранятся эталоны Международной системы единиц — метра, килограмма, единицы ионизирующих изучений, электрического сопротивления. Кроме того, учеными-метрологами ведутся различные метрологические исследования, выверяется точность измерений. В настоящее время сохраняется первоначальная цель Метрической конвенции — единство системы измерений во всех странах, подписавших конвенцию.
Всемирный день травматолога
Ежегодно 20 мая отмечается профессиональный праздник — Всемирный день травматолога.
Травматология связана с различными областями медицины, а связь эта определяется локализацией самой травмы.
Подготовкой врачей-специалистов занимаются кафедры травматологии и ортопедии высших медицинских учебных заведений, а также кафедры военно-полевой хирургии высших военно-медицинских учебных заведений.
Всемирный день пчел
Международный праздник, отмечаемый 20 мая — в день рождения основоположника современного пчеловодства Антона Янши (1734–1773).
Проведение дня служит привлечению внимания к огромной роли, которую играют медоносные пчелы при опылении растений и получении меда и других продуктов пчеловодства.
Предложение отмечать День пчел, выдвинутое Словенией, единогласно одобрено Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2017 года «в целях напоминания о важности опылителей, угрозах их существованию и их вкладе в стабильное развитие».
Люди, которые меняли мир
Родился писатель Кусеин Эсенкожоев
Первый кыргызстанский писатель-фантаст, детский писатель и поэт, родился 20 мая 1920 года в селе Ичке-Булун Джети-Огузского района.
Кусеин Эсенкожоев написал для детей и юношества ряд фантастических произведений: рассказы «Шарше», «Мальчик-путешественник», «Третий шар», «Сын Родины», «Тайна крылатых».
Первые произведения напечатаны в Казани еще латиницей. В своем произведении 1937 года описывает полет в космос на аппарате шаровидной формы человека и собаки.
Перевел на кыргызский язык ряд поэтических и прозаических произведений. Член Союза писателей СССР.
Родился литературовед Кадырбек Матиев
Родился 20 мая 1938 года в селе Ак-Тоок Ошской области. Критик, литературовед, кандидат философских наук.
Литературно-критической деятельностью занимается с 1962 года. Первый сборник литературно-критических статей «Турмуш художниктин козу менен» («Жизнь глазами художника») издан в 1970 году.
В 1971-м вышла на русском языке монография «Лирическое в искусстве как эстетическое явление».
У кого намечается той
Канатбек Абдыкеримов
Родился 20 мая 1967 года в городе Фрунзе. Генеральный директор ГП «Кыргыз темир жолу».
Омурбек Бабанов
Родился 20 мая 1970 года. Экс-депутат Жогорку Кенеша («Республика — Ата Журт»).
В отношении Омурбека Бабанова Генпрокуратура возбудила два уголовных дела. Ему инкриминируют публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды.
После президентских выборов — 2017, на которых Омурбек Бабанов пришел к финишу вторым, он покинул Кыргызстан.
Куда сходить
Культура
- «Галерея-М» приглашает на выставку «Десять остановок на Шелковом пути»;
- на аллее возле памятника Курманджан датке пройдет ярмарка «От сердца к сердцу».
Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».
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