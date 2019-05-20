Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 20 мая будет ясно. День увеличился до 14 часов 47 минут. Воздух прогреется до +29 градусов.

В столице разговление (ифтар) в 20.28. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.

до 24 мая газа не будет в районе, ограниченном отрезками улиц Л.Толстого, Алыкулова, Ахунбаева, Садыркулова; в районе ОсОО «Кока-Кола», ОсОО «Шоро», на улицах Лущихина, Гагарина, в Рабочем городке.

до 6 июня отключили горячую воду.

Памятные даты

Всемирный день метрологии

Фото из интернета. Эталон килограмма

День выбран в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже на международной дипломатической конференции знаменитой «Метрической конвенции».

В Международном бюро мер и весов, находящемся во Франции (Севре), хранятся эталоны Международной системы единиц — метра, килограмма, единицы ионизирующих изучений, электрического сопротивления. Кроме того, учеными-метрологами ведутся различные метрологические исследования, выверяется точность измерений. В настоящее время сохраняется первоначальная цель Метрической конвенции — единство системы измерений во всех странах, подписавших конвенцию.

Всемирный день травматолога

Ежегодно 20 мая отмечается профессиональный праздник — Всемирный день травматолога.

Травматология связана с различными областями медицины, а связь эта определяется локализацией самой травмы.

Подготовкой врачей-специалистов занимаются кафедры травматологии и ортопедии высших медицинских учебных заведений, а также кафедры военно-полевой хирургии высших военно-медицинских учебных заведений.

Всемирный день пчел

Фото 24.kg. Ярмарка меда в Бишкеке

Международный праздник, отмечаемый 20 мая — в день рождения основоположника современного пчеловодства Антона Янши (1734–1773).

Проведение дня служит привлечению внимания к огромной роли, которую играют медоносные пчелы при опылении растений и получении меда и других продуктов пчеловодства.

Предложение отмечать День пчел, выдвинутое Словенией, единогласно одобрено Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2017 года «в целях напоминания о важности опылителей, угрозах их существованию и их вкладе в стабильное развитие».

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Кусеин Эсенкожоев

Первый кыргызстанский писатель-фантаст, детский писатель и поэт, родился 20 мая 1920 года в селе Ичке-Булун Джети-Огузского района.

Кусеин Эсенкожоев написал для детей и юношества ряд фантастических произведений: рассказы «Шарше», «Мальчик-путешественник», «Третий шар», «Сын Родины», «Тайна крылатых».

Первые произведения напечатаны в Казани еще латиницей. В своем произведении 1937 года описывает полет в космос на аппарате шаровидной формы человека и собаки.

Перевел на кыргызский язык ряд поэтических и прозаических произведений. Член Союза писателей СССР.

Родился литературовед Кадырбек Матиев

Родился 20 мая 1938 года в селе Ак-Тоок Ошской области. Критик, литературовед, кандидат философских наук.

Литературно-критической деятельностью занимается с 1962 года. Первый сборник литературно-критических статей «Турмуш художниктин козу менен» («Жизнь глазами художника») издан в 1970 году.

В 1971-м вышла на русском языке монография «Лирическое в искусстве как эстетическое явление».

У кого намечается той

Канатбек Абдыкеримов

Родился 20 мая 1967 года в городе Фрунзе. Генеральный директор ГП «Кыргыз темир жолу».

Омурбек Бабанов

Родился 20 мая 1970 года. Экс-депутат Жогорку Кенеша («Республика — Ата Журт»).

В отношении Омурбека Бабанова Генпрокуратура возбудила два уголовных дела. Ему инкриминируют публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды.

После президентских выборов — 2017, на которых Омурбек Бабанов пришел к финишу вторым, он покинул Кыргызстан.

Куда сходить

Культура

«Галерея-М» приглашает на выставку «Десять остановок на Шелковом пути»;

на аллее возле памятника Курманджан датке пройдет ярмарка «От сердца к сердцу».

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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