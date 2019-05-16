17 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1 Бишкек

00.00-5.00 — отрезки улиц Иваницына, Осмонкула;

9.00-17.00 — улица Абдрахманова, 176;

9.00-19.00 — отрезки улиц Кирова, Курманджан Датки, Гражданской, Западной, Огонбаева, Ереванской, переулок Таллинский;

9.00-16.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Боогачы, Босого, Молдокулова, Сайма-Таш);

9.30-15.00 — отрезки улиц Суюмбаева, Токтогула, проспект Чуй, 46, 48, 50, улицы Осмонкула, 36, Киевская, 1б, 2б;

9.30-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы М.Ганди, Жаштык, Можайского, Курулуш, Жанылык, Мидин, Мыскал, Илим, Жеткинчек), отрезки улиц Л.Толстого, Панфилова;

9.30-18.00 — улица Месароша, 76, 76а, 76б;

13.00-17.00 — отрезки улиц Огонбаева, Суюмбаева, Гоголя.

2Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Константиновка, Луговое, Лебединовка (улицы Чуйская, Ошская, Нарынская, Северная, Боконбаева, Набережная, Манаса, Лермонтова, Маяковского, М.Горького, Восточная, проспект Победы, переулки БЧК, 28 ГА), Кок-Джар (улицы Полевая, Кольбаева, Новостройка, 232-й контур, Тынчтык), Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Сарбагыш, Чон-Багыш, Южная, Таранчиева, Матросова, Школа, Ткачева, Масадык, переулок Южный), Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Фрунзе, Школьная, Зеленая, Логвиненко, Новая, Коллекторная, Панфилова, тупик Логвиненко, переулок Заводской), Васильевка (улицы Фрунзе, Шаршеналиев Т.), Карла Маркса (улица Карла Маркса).

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Деповская, Пограничная, Крупской, Пионерская), Джаны-Пахта (улицы Полевая, Молодежная, Атбашинская, Западная, Садовая, Чолпонкулова, Северная, Мичурина), Сокулук (улицы Ленина, Калинина, Фрунзе, Гагарина, Октябрьская, Пионерская, Иссык-Кульская, Садовая).

Панфиловский РЭС

11.00-17.00 — село Панфиловка (район 15-го партсъезда).

Чуйский РЭС

9.00-16.00 — села Султан, Алчалуу, Талды-Булак, Советское, Карой, Дон-Арык.

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Луговая, Логвиненко, Белинского), Люксембург (улицы Тельмана, Фрунзенская), имени Гагарина (улица Мичурина).

3Иссык-Кульская область