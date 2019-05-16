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Общество

В Бишкеке проходит перепись жилого фонда

В Бишкеке проходит перепись жилого фонда. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, ее проводят в рамках подготовки к переписи населения, которая пройдет в 2020 году. Во время переписи жилищного фонда уточняют и число проживающих по каждому отдельному адресу.

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«В Бишкеке задействовано 690 регистраторов. У каждого при себе удостоверение личности. Переписной персонал сформирован в основном из числа работников МТУ», — отметили в мэрии.

Органы местного самоуправления должны к 1 января 2020 года упорядочить адресное хозяйство: определиться с границами жилых массивов, районов и городов, присвоить безымянным улицам названия, определить нумерацию домовладений и квартирам в строящихся жилых домах, обеспечить улицы аншлагами.

В случае возникновения вопросов по переписи населения можно обратиться к кураторам районов по телефонам:

— куратор Ленинского района Рахат Тюлемышева — 0312656891;

— куратор Октябрьского района Фархат Кожомкулов — 0312578680;

— куратор Первомайского района Улукбек Абдихамитов — 0312660586;

— куратор Свердловского района Алмаз Кадыралиев — 0705380464.
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