Обвинение просит осудить Дамира Мусакеева на пять лет лишения свободы

Военная прокуратура просит приговорить экс-главу Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева к пяти годам лишения свободы по уголовному делу о незаконном распределении служебных квартир. Об этом 24.kg сообщил адвокат Темирлан Кожоакматов.

По его словам, Дамира Мусакеева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Помимо лишения свободы, гособвинение просило применить штраф в 70 тысяч сомов. Судебное заседание перенесено на 23 мая», — сказал Темирлан Кожоакматов.

Военная прокуратура ранее возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения. Речь о недвижимости экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева. По версии следствия, с 2010 по 2017 год он приобрел жилья на 20 миллионов сомов.

Дамира Мусакеева обвиняют и в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он, будучи начальником Девятой службы ГКНБ с 2016 по 2017 год, незаконно распределил служебные квартиры среди приближенных к себе сотрудников.