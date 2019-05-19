Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 19 мая облачно, вечером возможен дождь. День увеличился до 14 часов 45 минут. Воздух прогреется до +25 градусов.

В столице разговление (ифтар) в 20.27. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.

до 24 мая газа не будет в районе, ограниченном отрезками улиц Л.Толстого, Алыкулова, Ахунбаева, Садыркулова; в районе ОсОО «Кока-Кола», ОсОО «Шоро», на улицах Лущихина, Гагарина, в Рабочем городке.

до 6 июня отключили горячую воду.

С 9.00 до 20.00 не будет холодной воды в районах, ограниченных:

улицами Чолпон-Атинской, Ауэзова, Исакеева, Льва Толстого и Виноградной;

улицами Садовой, Чуй, Чолпон-Атинской и линией железной дороги, в том числе микрорайоны «Учкун» и «Гормолзавод».

Памятные даты

День матери в Кыргызстане

В третье воскресенье мая с 2012 года в Кыргызской Республике отмечается День матери.

С инициативой учреждения этого праздника с 2005 года неоднократно выступал и обращался к руководству страны Русский объединительный союз соотечественников в Кыргызстане (РОСС).

Традиции уважения и почитания матери, признания важности ее роли в воспитании детей, укреплении семьи, вклада в развитие общества имеют глубокие корни у народа Кыргызстана. Каждый гражданин, независимо от возраста, чувствует духовную связь с матерью, ощущает ее поддержку и любовь. Из Указа «Об установлении Дня матери в Кыргызской Республике»

Всемирный день памяти жертв СПИДа

Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. Это делается в том числе и для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также к распространению этого заболевания в мире.

В Кыргызстане зарегистрировано 9 тысяч 10 случаев ВИЧ-инфекции, оценочное число лиц, живущих с ВИЧ, — 7 тысяч 600.

Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа отметили в американском Сан-Франциско в 1983 году. Через несколько лет появился символ движения против этой болезни. Им стала красная ленточка, приколотая к одежде, а также разноцветные полотна — квилты, сшитые из лоскутков ткани в память о множестве людей, ушедших из жизни. Эти атрибуты придумал в 1991 году художник Фрэнк Мур.

В Кыргызстане открыта Фрунзенская специальная средняя школа милиции МВД СССР

19 мая 1969 года приказом МВД СССР создана Фрунзенская специальная средняя школа милиции. Преподавательский состав скомплектован за счет Иваново-Франковской и Елабужской специальных средних школ милиции МВД СССР, а также из числа практических работников МВД Кыргызстана.

9 июля 1991 года Фрунзенская специальная средняя школа милиции МВД СССР указом главы государства преобразована в Бишкекскую высшую школу МВД КР. А 15 января 2000-го преобразована в Академию Министерства внутренних дел КР.

После окончания 5-летнего курса обучения курсанты получают звание «лейтенант» и специальность «юриспруденция».

Люди, которые меняли мир

Родился красноармеец Дуйшенкул Шопоков

Он родился 19 мая 1915 года в селе Шалта Чуйской области Кыргызстана.

Дуйшенкул Шопоков 16 ноября 1941-го у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области в составе группы истребителей танков участвовал в отражении многочисленных атак немецких фашистов. Подвиг 28 героев-панфиловцев вошел в историю. В этом бою Дуйшенкул Шопоков героический погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 21 июля 1942 года Дуйшенкулу Шопокову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Фото из интернета. Бюст Дуйшенкула Шопокова в Волоколамске

В честь него названы город в Чуйской области, несколько школ. 7 мая 2015 года бюст Дуйшенкула Шопокова установлен в Волоколамске.

Родился государственный деятель Алымбек Савитахунов

Родился 19 мая 1929 года в городе Балыкчи Иссык-Кульской области.

После окончания института, в 1949-м, начал с работы в Министерстве сельского хозяйства Киргизской ССР, где прошел путь от старшего зоотехника до начальника главного управления животноводства;

1980-1985 годы — министр сельского хозяйства Киргизской ССР.

Савитахунов был депутатом Верховного Совета СССР 10-го созыва, депутатом Верховного Совета республики 8, 9 и 11-го созывов.

Один из видных государственных деятелей Кыргызстана своего времени, внесший большой личный вклад в социально-экономическое развитие республики и ее аграрного сектора.

Умер в 2017 году.

Родился композитор Михаил Бурштин

Родился 19 мая 1943 года в городе Фрунзе. Член Союза композиторов Киргизии (1969), Израиля (1993). Заслуженный деятель культуры (1990).

Интересы композитора выходят за рамки привычного круга образных и жанровых представлений, сложившихся в кыргызском профессиональном музыкальном искусстве. Композитор смело экспериментирует с жанровыми моделями искусства прошлого и настоящего, пользуясь при этом кардинально новыми средствами музыки XX столетия в области формы, лада, гармонии, полифонии, метро-ритма, инструментовки.

У кого намечается той

Абдимуктар Маматов

Регулярно выступает в Израиле и Германии.

Родился 19 мая 1950 года в селе Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша VI созыва от партии «Ата Мекен».

Шаршенбек Абдыкеримов

Родился 19 мая 1970 года в селе Кара-Суу Нарынской области. Пезидент Национального олимпийского комитета КР.

Куда сходить

Культура

Музей имени Н.К.Рериха подготовил «Космическую фотовыставку»; Подробнее

Читайте по теме Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев несколько экспозиций ;

; «Галерея-М» приглашает на выставку «Десять остановок на Шелковом пути»;

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет сказку «Теремок» ;

; Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева — с пектакли «Не улетай!» и «Тайбас» ;

пектакли ; мастер-классы для взрослых и детей.

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