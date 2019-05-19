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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 19 мая облачно, вечером возможен дождь. День увеличился до 14 часов 45 минут. Воздух прогреется до +25 градусов.

В столице разговление (ифтар) в 20.27. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

  • до 24 мая газа не будет в районе, ограниченном отрезками улиц Л.Толстого, Алыкулова, Ахунбаева, Садыркулова; в районе ОсОО «Кока-Кола», ОсОО «Шоро», на улицах Лущихина, Гагарина, в Рабочем городке.

  • до 6 июня отключили горячую воду.

С 9.00 до 20.00 не будет холодной воды в районах, ограниченных:

  • улицами Чолпон-Атинской, Ауэзова, Исакеева, Льва Толстого и Виноградной;
  • улицами Садовой, Чуй, Чолпон-Атинской и линией железной дороги, в том числе микрорайоны «Учкун» и «Гормолзавод».

Памятные даты

День матери в Кыргызстане

В третье воскресенье мая с 2012 года в Кыргызской Республике отмечается День матери.

С инициативой учреждения этого праздника с 2005 года неоднократно выступал и обращался к руководству страны Русский объединительный союз соотечественников в Кыргызстане (РОСС).

Традиции уважения и почитания матери, признания важности ее роли в воспитании детей, укреплении семьи, вклада в развитие общества имеют глубокие корни у народа Кыргызстана. Каждый гражданин, независимо от возраста, чувствует духовную связь с матерью, ощущает ее поддержку и любовь.

Из Указа «Об установлении Дня матери в Кыргызской Республике»

Всемирный день памяти жертв СПИДа

Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. Это делается в том числе и для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также к распространению этого заболевания в мире.

В Кыргызстане зарегистрировано 9 тысяч 10 случаев ВИЧ-инфекции, оценочное число лиц, живущих с ВИЧ, — 7 тысяч 600.

Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа отметили в американском Сан-Франциско в 1983 году. Через несколько лет появился символ движения против этой болезни. Им стала красная ленточка, приколотая к одежде, а также разноцветные полотна — квилты, сшитые из лоскутков ткани в память о множестве людей, ушедших из жизни. Эти атрибуты придумал в 1991 году художник Фрэнк Мур.

В Кыргызстане открыта Фрунзенская специальная средняя школа милиции МВД СССР

19 мая 1969 года приказом МВД СССР создана Фрунзенская специальная средняя школа милиции. Преподавательский состав скомплектован за счет Иваново-Франковской и Елабужской специальных средних школ милиции МВД СССР, а также из числа практических работников МВД Кыргызстана.

9 июля 1991 года Фрунзенская специальная средняя школа милиции МВД СССР указом главы государства преобразована в Бишкекскую высшую школу МВД КР. А 15 января 2000-го преобразована в Академию Министерства внутренних дел КР.

После окончания 5-летнего курса обучения курсанты получают звание «лейтенант» и специальность «юриспруденция».

Люди, которые меняли мир

Родился красноармеец Дуйшенкул Шопоков

Он родился 19 мая 1915 года в селе Шалта Чуйской области Кыргызстана.

Дуйшенкул Шопоков 16 ноября 1941-го у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области в составе группы истребителей танков участвовал в отражении многочисленных атак немецких фашистов. Подвиг 28 героев-панфиловцев вошел в историю. В этом бою Дуйшенкул Шопоков героический погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 21 июля 1942 года Дуйшенкулу Шопокову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

из интернета
Фото из интернета. Бюст Дуйшенкула Шопокова в Волоколамске

В честь него названы город в Чуйской области, несколько школ. 7 мая 2015 года бюст Дуйшенкула Шопокова установлен в Волоколамске.

Родился государственный деятель Алымбек Савитахунов

Родился 19 мая 1929 года в городе Балыкчи Иссык-Кульской области.

После окончания института, в 1949-м, начал с работы в Министерстве сельского хозяйства Киргизской ССР, где прошел путь от старшего зоотехника до начальника главного управления животноводства;

1980-1985 годы — министр сельского хозяйства Киргизской ССР.

Савитахунов был депутатом Верховного Совета СССР 10-го созыва, депутатом Верховного Совета республики 8, 9 и 11-го созывов.

Один из видных государственных деятелей Кыргызстана своего времени, внесший большой личный вклад в социально-экономическое развитие республики и ее аграрного сектора.

Умер в 2017 году.

Родился композитор Михаил Бурштин

Родился 19 мая 1943 года в городе Фрунзе. Член Союза композиторов Киргизии (1969), Израиля (1993). Заслуженный деятель культуры (1990).

Интересы композитора выходят за рамки привычного круга образных и жанровых представлений, сложившихся в кыргызском профессиональном музыкальном искусстве. Композитор смело экспериментирует с жанровыми моделями искусства прошлого и настоящего, пользуясь при этом кардинально новыми средствами музыки XX столетия в области формы, лада, гармонии, полифонии, метро-ритма, инструментовки.

Регулярно выступает в Израиле и Германии.

У кого намечается той

Абдимуктар Маматов

Родился 19 мая 1950 года в селе Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша VI созыва от партии «Ата Мекен».

Шаршенбек Абдыкеримов

Родился 19 мая 1970 года в селе Кара-Суу Нарынской области. Пезидент Национального олимпийского комитета КР.
 

Куда сходить

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  • Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет сказку «Теремок»;
  • Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева — спектакли «Не улетай!» и «Тайбас»;
  • мастер-классы для взрослых и детей.

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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