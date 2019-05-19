Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 19 мая облачно, вечером возможен дождь. День увеличился до 14 часов 45 минут. Воздух прогреется до +25 градусов.
В столице разговление (ифтар) в 20.27. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- до 24 мая газа не будет в районе, ограниченном отрезками улиц Л.Толстого, Алыкулова, Ахунбаева, Садыркулова; в районе ОсОО «Кока-Кола», ОсОО «Шоро», на улицах Лущихина, Гагарина, в Рабочем городке.
- до 6 июня отключили горячую воду.
С 9.00 до 20.00 не будет холодной воды в районах, ограниченных:
- улицами Чолпон-Атинской, Ауэзова, Исакеева, Льва Толстого и Виноградной;
- улицами Садовой, Чуй, Чолпон-Атинской и линией железной дороги, в том числе микрорайоны «Учкун» и «Гормолзавод».
Памятные даты
День матери в Кыргызстане
В третье воскресенье мая с 2012 года в Кыргызской Республике отмечается День матери.
С инициативой учреждения этого праздника с 2005 года неоднократно выступал и обращался к руководству страны Русский объединительный союз соотечественников в Кыргызстане (РОСС).
Традиции уважения и почитания матери, признания важности ее роли в воспитании детей, укреплении семьи, вклада в развитие общества имеют глубокие корни у народа Кыргызстана. Каждый гражданин, независимо от возраста, чувствует духовную связь с матерью, ощущает ее поддержку и любовь.Из Указа «Об установлении Дня матери в Кыргызской Республике»
Всемирный день памяти жертв СПИДа
Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. Это делается в том числе и для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также к распространению этого заболевания в мире.
В Кыргызстане зарегистрировано 9 тысяч 10 случаев ВИЧ-инфекции, оценочное число лиц, живущих с ВИЧ, — 7 тысяч 600.
Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа отметили в американском Сан-Франциско в 1983 году. Через несколько лет появился символ движения против этой болезни. Им стала красная ленточка, приколотая к одежде, а также разноцветные полотна — квилты, сшитые из лоскутков ткани в память о множестве людей, ушедших из жизни. Эти атрибуты придумал в 1991 году художник Фрэнк Мур.
В Кыргызстане открыта Фрунзенская специальная средняя школа милиции МВД СССР
19 мая 1969 года приказом МВД СССР создана Фрунзенская специальная средняя школа милиции. Преподавательский состав скомплектован за счет Иваново-Франковской и Елабужской специальных средних школ милиции МВД СССР, а также из числа практических работников МВД Кыргызстана.
9 июля 1991 года Фрунзенская специальная средняя школа милиции МВД СССР указом главы государства преобразована в Бишкекскую высшую школу МВД КР. А 15 января 2000-го преобразована в Академию Министерства внутренних дел КР.
После окончания 5-летнего курса обучения курсанты получают звание «лейтенант» и специальность «юриспруденция».
Люди, которые меняли мир
Родился красноармеец Дуйшенкул Шопоков
Он родился 19 мая 1915 года в селе Шалта Чуйской области Кыргызстана.
Дуйшенкул Шопоков 16 ноября 1941-го у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области в составе группы истребителей танков участвовал в отражении многочисленных атак немецких фашистов. Подвиг 28 героев-панфиловцев вошел в историю. В этом бою Дуйшенкул Шопоков героический погиб.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 21 июля 1942 года Дуйшенкулу Шопокову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
В честь него названы город в Чуйской области, несколько школ. 7 мая 2015 года бюст Дуйшенкула Шопокова установлен в Волоколамске.
Родился государственный деятель Алымбек Савитахунов
Родился 19 мая 1929 года в городе Балыкчи Иссык-Кульской области.
После окончания института, в 1949-м, начал с работы в Министерстве сельского хозяйства Киргизской ССР, где прошел путь от старшего зоотехника до начальника главного управления животноводства;
1980-1985 годы — министр сельского хозяйства Киргизской ССР.
Савитахунов был депутатом Верховного Совета СССР 10-го созыва, депутатом Верховного Совета республики 8, 9 и 11-го созывов.
Один из видных государственных деятелей Кыргызстана своего времени, внесший большой личный вклад в социально-экономическое развитие республики и ее аграрного сектора.
Умер в 2017 году.
Родился композитор Михаил Бурштин
Родился 19 мая 1943 года в городе Фрунзе. Член Союза композиторов Киргизии (1969), Израиля (1993). Заслуженный деятель культуры (1990).
Интересы композитора выходят за рамки привычного круга образных и жанровых представлений, сложившихся в кыргызском профессиональном музыкальном искусстве. Композитор смело экспериментирует с жанровыми моделями искусства прошлого и настоящего, пользуясь при этом кардинально новыми средствами музыки XX столетия в области формы, лада, гармонии, полифонии, метро-ритма, инструментовки.
У кого намечается той
Абдимуктар Маматов
Родился 19 мая 1950 года в селе Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша VI созыва от партии «Ата Мекен».
Шаршенбек Абдыкеримов
Куда сходить
Культура
- Музей имени Н.К.Рериха подготовил «Космическую фотовыставку»; Подробнее
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- «Галерея-М» приглашает на выставку «Десять остановок на Шелковом пути»;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет сказку «Теремок»;
- Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева — спектакли «Не улетай!» и «Тайбас»;
- мастер-классы для взрослых и детей.
Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».
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