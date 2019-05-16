В Бишкеке появится молодежный дом для выпускников детских интернатов. Об этом 24.kg сообщил глава общественного фонда «Права детей-сирот» Игорь Беляев.

По его словам, в центре юношеского творчества «Сейтек» 22 мая пройдет благотворительный концерт с участием звезд кыргызской эстрады. Собранные средства пойдут на обустройство жилья для воспитанников детских домов.

«Проект был запущен в 2018 году. Первые такие дома появились в селе Новопокровка. Условия там максимально приближены к домашним. Вчерашние выходцы из социальных учреждений могут проходить обучение и социальную адаптацию», — сказал Игорь Беляев.

Он добавил, что с детьми занимаются профессиональные педагоги и психологи.