Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 18 мая небольшая облачность. День увеличился до 14 часов 43 минут. Воздух прогреется до +26 градусов.

В столице разговление (ифтар) в 20.26. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.

до 24 мая газа не будет в районе, ограниченном отрезками улиц Л.Толстого, Алыкулова, Ахунбаева, Садыркулова; в районе ОсОО «Кока-Кола», ОсОО «Шоро», на улицах Лущихина, Гагарина, в Рабочем городке.

до 6 июня отключили горячую воду.

Памятные даты

Международный день музеев

Фото из интернета. Национальный музей искусств имени Г.Айтиева

Ежегодно 18 мая во многих странах отмечается Международный день музеев, который учрежден в 1977 году. Кыргызстан официально присоединился к празднованию этого дня в 2011-м.

Свою историю музейное дело в республике ведет с 1925 года, когда здесь открылся первый музей — Мемориальный дом-музей М.В.Фрунзе. В настоящее время в стране действуют 48 государственных и около 30 ведомственных музеев, которые являются основой сохранения и развития историко-культурного наследия.

В Государственный список памятников истории и культуры Кыргызстана внесено свыше 500 объектов.

Несмотря на небольшое финансирование, музеи республики, собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, ведут большую научно-просветительную и образовательно-воспитательную работу.

Люди, которые меняли мир

Умер советский живописец Семен Чуйков

В 1980 году в Москве в возрасте 77 лет скончался известный советский живописец Семен Чуйков. Одна из его самых известных картин — «Дочь советской Киргизии».

Родился народный художник СССР 30 октября 1902 года в Пишпеке.

В 1934 году при активном содействии Чуйкова был организован Союз художников Кыргызстана. В 1935-м открывается первая студия, на основе которой в 1939 году образовано художественное училище, которое сейчас носит имя Чуйкова.

Благодаря ему в республике создана первая картинная галерея, организованы первые выставки кыргызских художников.

Наследие Семена Афанасьевича Чуйкова огромно, его произведения вошли в золотой фонд многих крупнейших музеев мира.

У кого намечается той

Руслан Казакбаев

Родился 18 мая 1967 года в селе Бейшеке Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша VI созыва от политической партии «Республика — Ата Журт».

Куда сходить

Культура

Музей имени Н.К.Рериха подготовил «Космическую фотовыставку»; Подробнее

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; «Галерея-М» приглашает на выставку «Десять остановок на Шелковом пути»;

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет спектакли «Мария Тюдор» и «Иван да Марья» ;

; Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева — сказку «Любопытный слоненок» ;

; в «Асанбай-центре» представят м одерн-балет «Иллюзия» ;

; Творческая группа «705» покажет спектакль «Не контуженные, но с горячим сердцем» ;

; выступления групп Alambic (Франция) и «Абирдиин» (США) ;

; мастер-классы для взрослых и детей.

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