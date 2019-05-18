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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 18 мая небольшая облачность. День увеличился до 14 часов 43 минут. Воздух прогреется до +26 градусов.

В столице разговление (ифтар) в 20.26. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

  • до 24 мая газа не будет в районе, ограниченном отрезками улиц Л.Толстого, Алыкулова, Ахунбаева, Садыркулова; в районе ОсОО «Кока-Кола», ОсОО «Шоро», на улицах Лущихина, Гагарина, в Рабочем городке.

  • до 6 июня отключили горячую воду.

Памятные даты

Международный день музеев

из интернета
Фото из интернета. Национальный музей искусств имени Г.Айтиева

Ежегодно 18 мая во многих странах отмечается Международный день музеев, который учрежден в 1977 году. Кыргызстан официально присоединился к празднованию этого дня в 2011-м.

Свою историю музейное дело в республике ведет с 1925 года, когда здесь открылся первый музей — Мемориальный дом-музей М.В.Фрунзе. В настоящее время в стране действуют 48 государственных и около 30 ведомственных музеев, которые являются основой сохранения и развития историко-культурного наследия.

В Государственный список памятников истории и культуры Кыргызстана внесено свыше 500 объектов.

Несмотря на небольшое финансирование, музеи республики, собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, ведут большую научно-просветительную и образовательно-воспитательную работу.

Люди, которые меняли мир

Умер советский живописец Семен Чуйков

В 1980 году в Москве в возрасте 77 лет скончался известный советский живописец Семен Чуйков. Одна из его самых известных картин — «Дочь советской Киргизии».

Родился народный художник СССР 30 октября 1902 года в Пишпеке.

В 1934 году при активном содействии Чуйкова был организован Союз художников Кыргызстана. В 1935-м открывается первая студия, на основе которой в 1939 году образовано художественное училище, которое сейчас носит имя Чуйкова.

Благодаря ему в республике создана первая картинная галерея, организованы первые выставки кыргызских художников.

Наследие Семена Афанасьевича Чуйкова огромно, его произведения вошли в золотой фонд многих крупнейших музеев мира.

У кого намечается той

Руслан Казакбаев

Родился 18 мая 1967 года в селе Бейшеке Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша VI созыва от политической партии «Республика — Ата Журт».

Куда сходить

Культура

  • Музей имени Н.К.Рериха подготовил «Космическую фотовыставку»; Подробнее
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    Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева предлагает посетить несколько экспозиций;
  • «Галерея-М» приглашает на выставку «Десять остановок на Шелковом пути»;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет спектакли «Мария Тюдор» и «Иван да Марья»;
  • Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева — сказку «Любопытный слоненок»;
  • в «Асанбай-центре» представят модерн-балет «Иллюзия»;
  • Творческая группа «705» покажет спектакль «Не контуженные, но с горячим сердцем»;
  • выступления групп Alambic (Франция) и «Абирдиин» (США);
  • мастер-классы для взрослых и детей.

Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
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Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
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