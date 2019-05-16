На митинг в поддержку Дамира Мусакеева вышли жители Тонского района

В селе Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области проходит митинг в поддержку бывшего главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева.

По данным главы айыл окмоту Улана Тургунбаева, на собрание пришло более 100 человек.

«Митинг проходит мирно. За соблюдением общественного порядка следят милиционеры», — сообщил он.

На митинге выступают члены СДПК. Земляки Дамира Мусакеева стоят с плакатами, требуя справедливости и прекращения политических гонений.

Военная прокуратура ранее возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения. Речь о недвижимости экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева. По версии следствия, с 2010 по 2017 год он приобрел жилья на 20 миллионов сомов.

Дамира Мусакеева обвиняют и в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он, будучи начальником Девятой службы ГКНБ с 2016 по 2017 год, незаконно распределил служебные квартиры среди приближенных к себе сотрудников.