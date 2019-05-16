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Общество

Цифровизация: в банках за бумажную справку с персональными данными надо платить

В банках при открытии счета за справку с персональными данными приходится платить. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Улугбек Ормонов.

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По его словам, на протяжении двух лет в Кыргызстане практикуется выдача биометрических паспортов.

«Нам обещали, что на чипах будет храниться персональная информация. Однако в банках нет аппаратов, которые могут ее считать. При открытии счета с клиентов требуют справку. За определенную плату им оказывают такую услугу. Так происходит в Бишкеке, а в регионах люди вынуждены ехать в ЦОН», — пояснил Улугбек Ормонов.

Он добавил, что нужно установить везде ридеры либо вернуться к старой модели паспортов.
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