Цифровизация: в банках за бумажную справку с персональными данными надо платить

В банках при открытии счета за справку с персональными данными приходится платить. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Улугбек Ормонов.

По его словам, на протяжении двух лет в Кыргызстане практикуется выдача биометрических паспортов.

«Нам обещали, что на чипах будет храниться персональная информация. Однако в банках нет аппаратов, которые могут ее считать. При открытии счета с клиентов требуют справку. За определенную плату им оказывают такую услугу. Так происходит в Бишкеке, а в регионах люди вынуждены ехать в ЦОН», — пояснил Улугбек Ормонов.

Он добавил, что нужно установить везде ридеры либо вернуться к старой модели паспортов.