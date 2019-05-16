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Общество

Выборы депутатов местных кенешей. Проверь себя в списках избирателей

По номеру 119 можно проверить себя в списке избирателей на выборы депутатов местных кенешей. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия «Инфоком».

По ее данным, 19 мая текущего года пройдут выборы депутатов местных кенешей на 45 избирательных участках девяти районов пяти областей: Ошской, Баткенской, Нарынской, Таласской и Чуйской. Списки избирателей сформированы и переданы в Центральную избирательную комиссию.

Общее количество избирателей по уточненным спискам составляет 54 тысячи 782 гражданина.

Госпредприятие «Инфоком» подготовило 107 комплектов оборудования и 177 операторов для идентификации избирателей.
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