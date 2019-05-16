В Минздраве заявляют, что заболеваемость туберкулезом стабильно снижается

В Кыргызстане заболеваемость туберкулезом стабильно снижается. Об этом 24.kg сообщила главный специалист управления организации медпомощи и лекарственной политики Минздрава Аэлита Ибраева.

По ее словам, озвученные на пресс-конференции данные не соответствуют действительности.

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«В республике за 18 лет, начиная с 2001 года, показатель заболеваемости туберкулезом снизился со 167,8 до 82,9 на 100 тысяч населения. Смертность от туберкулеза снизилась с 27 до 4,6 на 100 тысяч населения. Показатель заболеваемости среди детей в 2018 году составил 14,8 на 100 тысяч населения против 28,3 в 2015-м», — привела официальную статистику Аэлита Ибраева.

Что касается лекарственно устойчивой формы туберкулеза, добавила она, то идет стабилизация процесса.

«Роста нет. На лечении в противотуберкулезной службе находятся 1,2 тысячи больных (взрослых и детей). Такая цифра остается в течение последних трех лет. Новые схемы лечения показывают хороший результат. Поэтому уже в ближайшем будущем мы ожидаем снижение показателей», — сообщила специалист.

Отметим, ранее представитель общественного совета Минздрава Айбар Султангазиев усомнился в достоверности цифр Национального центра фтизиатрии. По его данным, растет лекарственно устойчивый туберкулез среди детей и подростков. Если в 2017 году было только 34 таких случая, то в 2018-м зарегистрировано уже 83. Но открыто об этом нигде не говорится.

Однако в Минздраве другие данные: в 2017 году выявили 39 детей с лекарственно устойчивым туберкулезом, а в 2018-м — 48.

«Рост показателя связан с улучшением методов диагностики. Новые быстрые молекулярные методы диагностики позволили выявлять ТБ у людей, в том числе среди детей, на более ранних этапах заболевания и своевременно начать лечение. Что касается статистики ВОЗ, то ее данные завышены во всех странах», — пояснили в ведомстве.