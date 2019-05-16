К религиозным образовательным учреждениям пересмотрят требования

В Кыргызстане пересмотрят требования к религиозным образовательным учреждениям. С инициативой выступает Государственная комиссия по делам религий.

Отмечается, что резкое увеличение количества религиозных организаций сопровождалось нехваткой подготовленных кадров духовенства и преподавателей теологических дисциплин. Возросло число религиозных учебных заведений разного уровня, значительно увеличился контингент обучающихся в них, а также стало обычным явлением получение религиозного образования за рубежом.

В профильном ведомстве признают, что не разработана классификация учебных заведений, качество предоставляемого в них образования оставляет желать лучшего.

Религиозное образование предлагают разделить на три уровня — среднее, высшее (бакалавриат, магистратура, докторантура) и курсы. Все уровни религиозного образования должны будут пройти аттестацию на соответствие минимальным требованиям, таким как учебно-методическая документация, обеспеченность учебными материалами, наличие медпункта, столовой и так далее.

В учебной программе должно стать обязательным изучение общеобразовательных предметов.