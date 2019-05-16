19:06
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

К религиозным образовательным учреждениям пересмотрят требования

В Кыргызстане пересмотрят требования к религиозным образовательным учреждениям. С инициативой выступает Государственная комиссия по делам религий.

Отмечается, что резкое увеличение количества религиозных организаций сопровождалось нехваткой подготовленных кадров духовенства и преподавателей теологических дисциплин. Возросло число религиозных учебных заведений разного уровня, значительно увеличился контингент обучающихся в них, а также стало обычным явлением получение религиозного образования за рубежом.

В профильном ведомстве признают, что не разработана классификация учебных заведений, качество предоставляемого в них образования оставляет желать лучшего.

Религиозное образование предлагают разделить на три уровня — среднее, высшее (бакалавриат, магистратура, докторантура) и курсы. Все уровни религиозного образования должны будут пройти аттестацию на соответствие минимальным требованиям, таким как учебно-методическая документация, обеспеченность учебными материалами, наличие медпункта, столовой и так далее.

В учебной программе должно стать обязательным изучение общеобразовательных предметов.
Ссылка:
просмотров: 740
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане разработали положение о религиозном образовании
Радикальные верующие. Почему в Кыргызстане их становится все больше
В Кыргызстане вновь хотят лицензировать религиозные учебные заведения
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. Где установлены видеокамеры для фиксации нарушений «Безопасный город». Где установлены видеокамеры для фиксации нарушений
Члена политсовета СДПК неизвестные обвинили в&nbsp;изнасиловании. Милиция проверяет Члена политсовета СДПК неизвестные обвинили в изнасиловании. Милиция проверяет
Райым Матраимов назвал причину конфликта с&nbsp;Алмазбеком Атамбаевым Райым Матраимов назвал причину конфликта с Алмазбеком Атамбаевым
Скончался основатель и&nbsp;первый глава Таможенной службы Кыргызстана Скончался основатель и первый глава Таможенной службы Кыргызстана
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; запускает социальную ипотеку от&nbsp;6&nbsp;процентов годовых для бюджетников «Росинбанк» запускает социальную ипотеку от 6 процентов годовых для бюджетников
Снижение цен! Смартфоны Honor в&nbsp;O!Store со&nbsp;скидкой! Снижение цен! Смартфоны Honor в O!Store со скидкой!
Уволен заместитель директора ОсОО &laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; Уволен заместитель директора ОсОО «КТ Мобайл»
&laquo;Удваиваем драйв&raquo;: Выиграйте путешествие или один из&nbsp;двух кроссоверов «Удваиваем драйв»: Выиграйте путешествие или один из двух кроссоверов