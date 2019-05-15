16 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — улицы Байтика Баатыра, 105/1, Тыныстанова, 219;

9.30-15.00 — жилой городок «Красный строитель», отрезки улиц Абдрахманова, Джантошева, Тыныстанова;

9.30-18.00 — отрезок улиц Орозбекова, Койбагарова, Набережная, переулок Карагайский;

9.30-17.00 — жилмассивы «Аска-Таш» (улицы Темировская, Месароша, переулки Кемеровский, Садовый), «Колмо» (улицы Максат, Мурас), отрезки улиц Л.Толстого, Панфилова;

9.30-12.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Джунусалиева, переулок Симферопольский;

10.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач», «Учкун» (улицы Чымындык, Аксы, Уч-Тулга, Огонбаева);

15.30-17.00 — микрорайон «Достук», 49а, 49в.

2Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Пролетарская, Суворова, Зеленая, Новостройка, район ГЭС-3), Садовое (улица Мыканская), Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Логвиненко, Новая, Средняя), Кара-Жигач, Константиновка, Луговое, Карла Маркса (улицы К.Маркса, Ленина, Шоссейная, 22-го партсъезда), Кок-Джар (улицы Уметалиева, Садовая, Егимбаева, Конур-Осмон, Табылды уулу А.), Торт-Гул (улицы Мадиева, Тулеева), Маевка (улица Ала-Арчинская), Чон-Таш (улицы Восточная, Абдыкай, Тадибаев, Проектируемая, Шопокова), Лебединовка (улицы Комсомольская, Октябрьская, Мичурина, М.Горького, Советская, проспект Победы).

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Ленина, Калинина, Фрунзе, Гагарина, Октябрьская, Пионерская, Иссык-Кульская), Восточное (улицы Киргизская, Гагарина), Новопавловка (улицы Северная, Корсаковых, Крупской, Луговая, Садовая, Фрунзе, Репина, Свердлова, Лавровых, Деповская), жилмассив «Селекционный».

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта («Квартал ковровщиков», улицы Джамбула, Железнодорожная, Октябрьская, Тольятти, Толстого, Кара-Балтинская), село Полтавка (улицы Центральная, Коминтерна, Комсомольская, Партизанская).

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Алма-Атинская, Московская, Линейная, Горького, Советская, Эшпая, Октябрьская, Маяковского), Люксембург (улица Советская).

3 Иссык-Кульская область