Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 16 мая будет солнечно. День увеличился до 14 часов 39 минут. Воздух прогреется до +25 градусов.

В столице разговление (ифтар) в 20.23. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.

до 24 мая газа не будет в районе, ограниченном отрезками улиц Л.Толстого, Алыкулова, Ахунбаева, Садыркулова; в районе ОсОО «Кока-Кола», ОсОО «Шоро», на улицах Лущихина, Гагарина, в Рабочем городке.

до 6 июня отключили горячую воду.

Памятные даты

Открылось Посольство Азербайджана в Кыргызстане

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном установлены 19 января 1993 года. На первом этапе они развивались не очень интенсивно. 1 апреля 2002-го Кыргызстан открыл свое Почетное консульство в Азербайджанской Республике. 16 мая 2007 года открылось Посольство Азербайджана в КР.

В Кыргызстане проживает приблизительно 20 тысяч азербайджанцев.

Международный день мирного сосуществования

В декабре 2017 года Генеральная ассамблея ООН провозгласила 16 мая Международным днем мирного сосуществования с целью постоянной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли.

Мирное сосуществование предполагает признание различий, умение слушать, понимать, уважать и ценить других, а также способность жить в мире и единстве.

В международном формате мирное сосуществование — это тип отношений между государствами с различным общественным строем, культурой, историей, традициями, который предполагает: отказ от войны как средства решения спорных вопросов между государствами, а разрешение всех спорных вопросов только путем переговоров, а также соблюдение других принципов в отношениях между государствами, закрепленных в международно-правовых документах.

Международный день света

Учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2017 года.

Новый праздник призван пропагандировать роль света и световых технологий в современной науке, стимулировать развитие образования, наук, основанных на световых технологиях, а также внедрять в жизнь граждан всего мира результаты такой научной деятельности.

В качестве даты празднования выбран день 16 мая, в который в 1960 году впервые в мире проведена успешная демонстрация лазера, осуществленная физиком и инженером Т.Майманом.

День биографов

Именно 16 мая произошла первая встреча Сэмюэла Джонсона (1709-1784) со своим биографом Джеймсом Босуэллом (1740-1795). Мужчины встретились в одном из книжных магазинов Лондона в 1763 году, а результатом встречи и установившихся между ними отношений стала опубликованная в 1791 году двухтомная «Жизнь Сэмюэла Джонсона».

Именно благодаря скрупулезному и неутомимому труду биографов до наших дней дошли даже самые, казалось бы, незначительные сведения о жизни великих людей той или иной эпохи, о нравах и обычаях этой эпохи.

Люди, которые меняли мир

Родился Джоомарт Боконбаев

Фото из интернета. Джоомарт Боконбаев

Известный литератор родился 16 мая 1910 года в селе Мазар-Сай Токтогульского района.

В 1927-м публикуются его первые стихи, а в 1933 году выходит первый сборник.

Джоомарт Боконбаев является одним из зачинателей кыргызской профессиональной литературы. За свою недолгую жизнь поэт создал немало ярких и глубоких произведений. Жизнеутверждающими мотивами пронизаны его философские элегии «Жизнь», «Молодость» и другие. Поэт глубоко любил жизнь, Родину, природу родного края.

Он разработал новый для кыргызской литературы жанр — пейзажную лирику.

Всеобщее признание получила драматургия Джоомарта Боконбаева. Его перу принадлежат такие пьесы, как «Айчурек», «Семетей», драмы «Токтогул», «Каргаша», поэма «Алтын кыз» («Золотая девушка»), позднее переработанная в либретто музыкальной драмы.

Джоомарт Боконбаев известен и как талантливый переводчик. Он перевел на кыргызский язык ряд произведений Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Маяковского. Благодаря его творческому труду они стали достоянием кыргызских читателей.

1 июля 1944 года Джоомарт Боконбаев трагически погиб.

У кого намечается той

Бактыбек Шамкеев

Родился 16 мая 1963 года в городе Фрунзе. Председатель правления ОАО «Государственная ипотечная компания».

Айбек Дайырбеков

Родился 16 мая 1979 года в городе Фрунзе. Кинорежиссер, сценарист, продюсер.

Жанарбек Алымов

Родился 16 мая 1985 года. Депутат Бишкекского городского кенеша, фракция «Мекеним Кыргызстан».

Виктор Майер

Родился 16 мая 1990 года. Игрок национальной сборной Кыргызстана по футболу, нападающий. Куда сходить

Культура

Музей имени Н.К.Рериха подготовил «Космическую фотовыставку»; Подробнее

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Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет спектакль «Ыр. Песнь Чингизу» ;

; Бишкекский городской драмтеатр имени А.Умуралиева — сказку «Любопытный слоненок» ;

; в ресторане Frunze состоится т еатрализованное представление «Красный Диор» (Москва); Подробнее

в Burger House пройдет киновечер ;

; в Positano Ristorante — первая PR-стрелка.

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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