Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 16 мая будет солнечно. День увеличился до 14 часов 39 минут. Воздух прогреется до +25 градусов.
В столице разговление (ифтар) в 20.23. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — улицы Байтика Баатыра, 105/1, Тыныстанова, 219;
- 9.30-15.00 — жилой городок «Красный строитель», отрезки улиц Абдрахманова, Джантошева, Тыныстанова;
- 9.30-18.00 — отрезок улиц Орозбекова, Койбагарова, Набережная, переулок Карагайский;
- 9.30-17.00 — жилмассивы «Аска-Таш» (улицы Темировская, Месароша, переулки Кемеровский, Садовый), «Колмо» (улицы Максат, Мурас), отрезки улиц Л.Толстого, Панфилова;
- 9.30-12.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Джунусалиева, переулок Симферопольский;
- 10.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач», «Учкун» (улицы Чымындык, Аксы, Уч-Тулга, Огонбаева);
- 15.30-17.00 — микрорайон «Достук», 49а, 49в.
- до 24 мая газа не будет в районе, ограниченном отрезками улиц Л.Толстого, Алыкулова, Ахунбаева, Садыркулова; в районе ОсОО «Кока-Кола», ОсОО «Шоро», на улицах Лущихина, Гагарина, в Рабочем городке.
- до 6 июня отключили горячую воду.
Памятные даты
Открылось Посольство Азербайджана в Кыргызстане
Дипломатические отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном установлены 19 января 1993 года. На первом этапе они развивались не очень интенсивно. 1 апреля 2002-го Кыргызстан открыл свое Почетное консульство в Азербайджанской Республике. 16 мая 2007 года открылось Посольство Азербайджана в КР.
В Кыргызстане проживает приблизительно 20 тысяч азербайджанцев.
Международный день мирного сосуществования
В декабре 2017 года Генеральная ассамблея ООН провозгласила 16 мая Международным днем мирного сосуществования с целью постоянной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли.
Мирное сосуществование предполагает признание различий, умение слушать, понимать, уважать и ценить других, а также способность жить в мире и единстве.
В международном формате мирное сосуществование — это тип отношений между государствами с различным общественным строем, культурой, историей, традициями, который предполагает: отказ от войны как средства решения спорных вопросов между государствами, а разрешение всех спорных вопросов только путем переговоров, а также соблюдение других принципов в отношениях между государствами, закрепленных в международно-правовых документах.
Международный день света
Учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2017 года.
Новый праздник призван пропагандировать роль света и световых технологий в современной науке, стимулировать развитие образования, наук, основанных на световых технологиях, а также внедрять в жизнь граждан всего мира результаты такой научной деятельности.
В качестве даты празднования выбран день 16 мая, в который в 1960 году впервые в мире проведена успешная демонстрация лазера, осуществленная физиком и инженером Т.Майманом.
День биографов
Именно 16 мая произошла первая встреча Сэмюэла Джонсона (1709-1784) со своим биографом Джеймсом Босуэллом (1740-1795). Мужчины встретились в одном из книжных магазинов Лондона в 1763 году, а результатом встречи и установившихся между ними отношений стала опубликованная в 1791 году двухтомная «Жизнь Сэмюэла Джонсона».
Именно благодаря скрупулезному и неутомимому труду биографов до наших дней дошли даже самые, казалось бы, незначительные сведения о жизни великих людей той или иной эпохи, о нравах и обычаях этой эпохи.
Люди, которые меняли мир
Родился Джоомарт Боконбаев
Известный литератор родился 16 мая 1910 года в селе Мазар-Сай Токтогульского района.
В 1927-м публикуются его первые стихи, а в 1933 году выходит первый сборник.
Джоомарт Боконбаев является одним из зачинателей кыргызской профессиональной литературы. За свою недолгую жизнь поэт создал немало ярких и глубоких произведений. Жизнеутверждающими мотивами пронизаны его философские элегии «Жизнь», «Молодость» и другие. Поэт глубоко любил жизнь, Родину, природу родного края.
Он разработал новый для кыргызской литературы жанр — пейзажную лирику.
Всеобщее признание получила драматургия Джоомарта Боконбаева. Его перу принадлежат такие пьесы, как «Айчурек», «Семетей», драмы «Токтогул», «Каргаша», поэма «Алтын кыз» («Золотая девушка»), позднее переработанная в либретто музыкальной драмы.
Джоомарт Боконбаев известен и как талантливый переводчик. Он перевел на кыргызский язык ряд произведений Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Маяковского. Благодаря его творческому труду они стали достоянием кыргызских читателей.
1 июля 1944 года Джоомарт Боконбаев трагически погиб.
У кого намечается той
Бактыбек Шамкеев
Родился 16 мая 1963 года в городе Фрунзе. Председатель правления ОАО «Государственная ипотечная компания».
Айбек Дайырбеков
Родился 16 мая 1979 года в городе Фрунзе. Кинорежиссер, сценарист, продюсер.
Жанарбек Алымов
Родился 16 мая 1985 года. Депутат Бишкекского городского кенеша, фракция «Мекеним Кыргызстан».
Виктор Майер
Куда сходить
Культура
- Музей имени Н.К.Рериха подготовил «Космическую фотовыставку»; Подробнее
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- «Галерея-М» приглашает на выставку «Десять остановок на Шелковом пути»;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет спектакль «Ыр. Песнь Чингизу»;
- Бишкекский городской драмтеатр имени А.Умуралиева — сказку «Любопытный слоненок»;
- в ресторане Frunze состоится театрализованное представление «Красный Диор» (Москва); Подробнее
- в Burger House пройдет киновечер;
- в Positano Ristorante — первая PR-стрелка.
Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».
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