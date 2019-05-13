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Общество

14 мая: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Иссык-Кульская область

  • 7.00-18.00 — села Темировка, Кашат, Григорьевка, Семеновка, Кожояр.
  • 10.00-15.00 — села Темирканат, Джеруй, Кок-Сай, Тогуз-Булак, Конур-Олон, Колтор.

2Ошская область

  • 8.00-17.00 — сельская управа Кароол, город Ош (улицы Абжалова, Мушкетова, Бакинская, Бекбалаева, Осмонова, Подгорная, Кош-Таш, Мушкетова, 1-9, Кокумбий, 100, Г.Айтиева, 8, Курманджан Датки, 233, микрорайоны «Керме-Тоо», «Кулатов».

3Баткенская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы Орозбекова, Котормо, Ынтымак.
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