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Общество

Легенда мировой моды Вячеслав Зайцев приглашает на свой показ в Бишкеке

Легенда мировой моды Вячеслав Зайцев приглашает на театрализованное представление «Красный Диор», которое состоится 16 мая в ресторане Frunze.

«Красный Диор» создано на основе коллекций модельера Вячеслава Зайцева. В нем примут участие российские модели. Программа сочетает музыку, пластику, актерское мастерство и, конечно, высокую моду мирового значения. 

Кутюрье привезет коллекции, выполненные в восточном стиле. Несколько нарядов выставят на продажу.

Вячеслав Зайцев — советский и российский художник-модельер, живописец и график — родился 2 марта 1938 года в Иваново.

В 1952-м начал учебу в Ивановском химико-технологическом техникуме, который окончил в 1956 году по специальности «художник текстильного рисунка».

В 1962-м распределен на Экспериментально-техническую швейную фабрику Мособлсовнархоза и назначен ее художественным руководителем. В самом начале деятельности Вячеслав Зайцев создал коллекцию спецодежды для женщин-работниц области и села, которую отвергнет методический совет.

Вскоре ее опубликовал журнал «Пари Матч» со статьей «Он диктует моду Москве». Спустя три года, в 1965-м, автора коллекции, так и не увидевшей свет, по этой статье разыскали Пьер Карден и Марк Боан (Dior).

Помимо представления, гостей ждут фуршет и напитки от команды ресторана.

Справки по телефонам: 0772777999, 0551664466, 0555420004 (доставка билетов).

24.kg является информационным партнером мероприятия.
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