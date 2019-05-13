Мы готовы к митингам звезд шоу-бизнеса. Нардеп о запрете концертов на выборах

Депутат Жогорку Кенеша Бакыт Торобаев предлагает запретить во время предвыборной агитации на предстоящих выборах-2020 праздничные концерты и театрализованные представления.
«Поэтому мы и предлагаем запретить увеселительные мероприятия. Ограничимся только встречами с избирателями и дискуссиями в СМИ. Я понимаю, что такая норма, если она пройдет, встретит сопротивление со стороны наших артистов. Возможны и митинги, и пикеты. Мы готовы к такой реакции», — сказал Бакыт Торобаев.
Он добавил, что пока эта поправка, как и остальные, находится на стадии общественного обсуждения. Авторы просят вносить заинтересованных лиц предложения на предмет, как уравнять всех участников предвыборной гонки.