Штормовое предупреждение. В Кыргызстане дожди, грозы, снег в горах

МЧС распространило штормовое предупреждение.

По Кыргызстану 12-13 мая ожидается неустойчивая погода. На большей части территории Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных и горных районах Чуйской, Таласской, Баткенской областей дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков.

12 мая интенсивные осадки ожидаются в предгорных и горных районах Чуйской, Джалал-Абадской областей и по востоку Иссык-Кульской области.

Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской областей с усилением до 15-20 м/с.

Неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

12-13 мая в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями в предгорных и горных районах Ошской и Джалал-Абадской областей возможны селевые явления.