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Общество

Бишкек празднует 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Руководство страны и тысячи бишкекчан приняли участие в митинге-реквиеме, посвященном 74-й годовщине Победы в ВОВ.

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Традиционно мероприятие открылось возложением венков к Вечному огню. Первыми дань памяти павшим в годы ВОВ отдали президент страны Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков, президент переходного периода Роза Отунбаева, мэр Бишкека Азиз Суракматов.

В своем выступлении в честь 74-й годовщины Победы в ВОВ президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отметил, что вклад Кыргызстана, внесенный во имя Победы, поистине значителен. Наша республика снабжала фронт боеприпасами, продовольствием и вещевым имуществом, а оборонную промышленность — важнейшим стратегическим сырьем.

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«Фрунзенское пехотное училище готовило офицерские кадры для Красной Армии. Работники медицинских учреждений выхаживали бойцов, прибывавших в республику на реабилитацию после ранений. Простые граждане поддерживали действующую армию скромными, но наполненными любовью и верой фронтовыми посылками. Труженики тыла показали беспримерный трудовой подвиг, работая на пределе человеческих возможностей. Лозунг «Все для фронта, все для Победы» стал лозунгом единения народа и великих трудовых свершений», — подчеркнул глава государства.

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На фронтах в едином ряду защитников Родины героически сражались более 365 тысяч кыргызстанцев. За стойкость, мужество, героизм и отвагу, проявленные в боях против фашистского ига, более 150 тысяч бойцов и командиров были награждены орденами и медалями.

22 кыргызстанца стали полными кавалерами ордена Славы. 73 кыргызстанцам было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Все собравшиеся почтили память павших минутой молчания.

Продолжился митинг-реквием торжественным маршем подразделений Вооруженных сил Кыргызстана.

На митинге-реквиеме собрались ветераны войны и труженики тыла, подразделения Вооруженных сил Кыргызстана, студенты, школьники, иностранные дипломаты и депутаты Жогорку Кенеша. Все они после окончания официальной части возлагают цветы к Вечному огню.

Кроме того, для ветеранов в специальных военных палатках накрыли столы с настоящей солдатской кашей и фронтовыми 100 граммами. Присоединился к ним и президент страны.
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