13 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

8.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Гагарина, Ак-Чолмок, Арабаева, Жаныл Мырза, Кырк-Кыз, Кербез, Алты-Бакан);

9.00-19.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Сайма-Таш, Босого);

9.00-17.00 — улица Жумабека, 123;

9.30-12.00 — отрезки улиц Хоперской, Репина, Гагарина;

9.30-15.00 — отрезок проспекта Жибек Жолу;

9.30-17.00 — улица Месароша, жилмассив «Щербакова» (улица Щербакова).

9.30-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Мыскал, Мурас, Жанылык, Умут, Максат, Достук, Жаштык, Кулиева);

10.00-16.00 — проспект Айтматова, 80, улица Таш-Кумырская, 6, 8;

10.00-17.00 — отрезки улиц Московской, Гоголя, Токтогула.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кашка-Суу (улица Ак-Тан), Малиновка, Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Виноградная, Коммунарская), Каирма (улицы Актюбинская, Каирминская), Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная), Башкара-Суу (улица Пехотка).

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Ленина, Калинина, Фрунзе, Гагарина, Октябрьская, Ыссык-Кульская, Пионерская, Фрунзе, Правды), Кызыл-Туу (улицы Мамеева, Ибрагимова, Жыламыш, Проектируемая), Новопавловка (улицы Армейская, Ключевая, Таласская, Баетова, Досиева, Проектируемая);

10.00-14.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (район ТЭЦ-2).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Почтовая), Петровка (улицы Заводская, Центральная, Водоемная, Советская, 27-го Партсъезда), Ак-Суу (улица Проездная, скважина).

Жайыльский РЭС

9.00-17.00 — cело Полтавка (улицы Коминтерна, Центральная, Горького).

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Новопокровка (отрезки улиц Калинина, Фрунзе, Мира, Чапаева, Мичурина, Советская, Строительная), Люксембург (улица Западная).

3 Ошская область

8.00-17.00 — села Шалдырама, Бобби, Катта-Тал, Адыр, Арык-Тейит, Правда, Баглан, Ак-Чал, Таш-Булак, Ак-Терек, Кызыл-Булак, Кожо-Арык, Абшыр-Сай, город Ош (улицы Абжалова, Мушкетова, Исанова, Конур-Жаз, Навои, Бекбалаева, Бакинская, Садыкова, Кош-Таш, Шарипова, Мушкетова, 1-9, Бекбалаева, 11, 12, 33-38, микрорайон «Тюлейкен» 12, 12а, 13, 13а, 14, 15), села Кенеш, Тээке и 218-й квартал Жапалакского айыльного округа.

4 Баткенская область