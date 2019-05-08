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Общество

В лесных хозяйствах Кыргызстана высадили новый сорт павлонии

В лесных хозяйствах Кыргызстана впервые высадили корни павлонии Шан-Тонг, которые привезли из Болгарии. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По ее данным, завезено 1,5 тысячи корней в рамках проекта развития сельского бизнеса на основе лесной продукции. Их высаживают в Чуйском охотничьем, в Бакай-Атинском и Джеты-Огузском лесных хозяйствах.

В ведомстве отметили, что павлония Шан-Тонг отличается от других видов холодостойкостью и темпами роста.

«Они могут быть выращены как в более холодных, так и в более теплых регионах страны. Из-за их узкой кроны большее количество деревьев может быть размещено на одном гектаре. В настоящее время павловния Шан-Тонг является наиболее подходящим типом павлонии для инвестирования ценных древесных насаждений, а также плантаций биомассы», — отметили в ГАООСиЛХ.
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