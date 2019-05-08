Ученик из Кыргызстана завоевал медаль на международной олимпиаде по химии

Ученик из Кыргызстана завоевал бронзовую медаль на 53-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, олимпиада прошла в Санкт-Петербурге. В ней участвовали юные химики из 30 стран мира, таких как Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Венгрия, Грузия, Израиль, Иран, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Китай, и других.

Кыргызстан представляли пять школьников: ученик 11-го класса учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 9 Бишкека Мирхад Чекирбаев, ученик 11-го класса Иссык-Кульского лицея имени Х. Карасаева Нурсултан Соодонбеков, ученик 11-го класса Кызыл-Кийского лицея имени И.Раззакова Эльмар Зикиров, ученик 10-го класса того же лицея Камиль Токтобеков, ученик 11-го класса физико-математической школы-лицея № 61 имени Е. Якира Бакай Шеитов.

Мирхад Чекирбаев завоевал бронзовую медаль, остальные члены команды получили сертификаты об участии.