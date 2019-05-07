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Общество

МВД объявило набор в патрульную милицию. Заявку могут подать все желающие

В Бишкеке началась реализация пилотного проекта по созданию Патрульной службы милиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД. 

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Уточняется, что основная цель проводимых преобразований — создание милиции, которой граждане доверяют и видят в ней надежного защитника и партнера. Другой целью является снижение коррупции среди сотрудников ГУОБДД и ППС.

«Предусматривается существенное повышение зарплаты сотрудников новой службы милиции, обеспечение их современным материально-техническим оборудованием, включающим автомобили, средства связи и компьютерную технику, а также обучение новым стандартам несения службы. Важное значение уделят антикоррупционной профилактической деятельности. Прием документов продлится до 6 июня 2019 года, подать заявку могут все желающие», — сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что особенно приветствуется участие в конкурсе гражданских лиц.

С квалификационными требованиями к кандидатам и условиями конкурса можно ознакомиться на сайте ГУОБДД, а также по телефонам: 0312630901, 0312630253, 0312631275.
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