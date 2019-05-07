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Общество

В Кыргызстане проходят благотворительные походы в поддержку онкобольных детей

Общественный фонд Help the children — SKD и сообщество молодых людей, интересующихся пешим туризмом, проводят благотворительные походы «Идти вперед и побеждать!» в поддержку детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Об этом сообщили в фонде.

По его данным, провели уже три похода на озеро Кол-Тор, каньоны Конорчек и Кок-Мойнок, озеро Иссык-Куль, водопад Белогорка и озеро Борулу.

«Целью походов является привлечение внимания молодежи к проблемам онкобольных детей посредством совместных туров по красивейшим местам Кыргызстана. Мы заметили, что командная работа сплачивает, ребята стремятся помогать друг другу, а осознание того, что все делается не просто для фотографий, а в помощь детям, поднимает дух», — сказала президент фонда Елена Конева.

В фонде отметили, что благодаря походам удалось собрать 12 тысяч сомов. Деньги переданы Адеми Ясуновой (эмбриональная саркома печени) и Даткайым Мелисбековой (глиобластома головного мозга).

Благотворительная организация планирует продолжить такие мероприятия.
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