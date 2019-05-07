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Общество

В Бишкеке на площади Победы прошел митинг-реквием

В Бишкеке на площади Победы прошел митинг-реквием с участием ветеранов силовых ведомств. 

Участники возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания павших на фронтах Великой Отечественной войны. В церемонии возложения венков участвовали и казаки Семиречья. По традиции прозвучали три оружейных залпа. 

Митинг-реквием состоялся после генерального прогона парада, который пройдет 9 Мая на площади Победы. В правительстве сообщали, что на площади запланированы выступления артистов с песнями фронтовых лет и выставка военной техники советских времен. Основным мероприятием, которое пройдет в столице 9 Мая, станет шествие «Бессмертного полка». 
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