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Общество

Ремонт здания Союза художников. В Бишкеке состоялся аукцион для сбора средств

В Бишкеке состоялся благотворительный художественный аукцион, организованный академиком Евразийской телеакадемии, общественным деятелем Ассоль Молдокматовой.

Главной целью стал сбор средств на ремонт исторического памятника — здания Союза художников, которое находится в плачевном состоянии.

«Аукцион — дело новое для Кыргызстана, но я решила взяться, чтобы помочь художникам, о которых вряд ли вспомнят власть имущие», — отметила Ассоль Молдокматова.

Совместно с председателем Союза художников Таалайбеком Усубалиевым отобрали 20 картин с 1963 по 2010 год. У одного из частных коллекционеров найдена работа народного художника Суйменкула Чокморова «Баткенский урюк», которую приобрели за $2 тысячи.

«Культура в республике в патовой ситуации. А почему? Финансирование из госбюджета осуществляется по остаточному принципу, да еще и пилят бюджет по пути к творцам. Мы теряли духовные ценности десятилетиями, а наверстать хотим за пару лет. Необходимо поочередно уделять внимание каждой сфере: от художественно-изобразительного искусства до балета, оперы, драматургии», — заметила общественный деятель.

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Она считает, что в стране должен быть институт меценатства, а у художников должны быть менеджеры, умеющие максимально быстро и качественно представить картины на мировом пространстве.

Среди гостей были Улугбек Салымбеков, Эрлист Акунбеков, Гульзада Кошоева, Гаухар Касымова, экс-министр иностранных дел Аскар Айтматов, Бакыт Эсенканов, Тамара Воронцова и другие.

Общая сумма, вырученная на аукционе с продаж картин, — 370 тысяч сомов.

24.kg являлось информационным партнером мероприятия.
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