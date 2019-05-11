Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 11 мая солнечно. День увеличился до 14 часов 28 минут. Воздух прогреется до +25 градусов.

В столице разговление (ифтар) в 20.18. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.

В Кыргызстане продолжаются длинные выходные.

до 6 июня отключили горячую воду.

Памятные даты

Всемирный день справедливой торговли

Ежегодно отмечается во вторую субботу мая, а май считается месяцем справедливой торговли.

Этот день, проводимый под руководством Всемирной организации справедливой торговли, позволяет примерно 350 коллективам производителей и организациям справедливой торговли из 70 стран заявить о своем участии в справедливой торговле.

Справедливая торговля — это общественное движение, призванное отстаивать международные стандарты и общественную политику в отношении маркированных и немаркированных товаров. Основное внимание уделяется товарам, экспортируемым из развивающихся стран в развитые.

День астрономии

Фото 24.kg. «Космическая выставка» в выставочном зале имени Н.Рериха, 2019 год

Старт Дню астрономии дан в 1973 году в Калифорнии.

Президент Астрономической ассоциации Северной Калифорнии Д.Бергер решил, что не стоит агитировать людей проделывать большие расстояния, чтобы посетить дни открытых дверей знаменитых обсерваторий, вместо этого нужно установить доступные телескопы в многолюдных местах — на улицах, в торговых центрах, парках.

Кыргызскому национальному университету присвоено имя Жусупа Баласагына

В 2002 году старейшее и крупнейшее высшее учебное заведение республики переименовали в Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына.

Учебное заведение создано 25 октября 1925 года как Киргизский институт просвещения.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Бейше Жапаров

Фото из интернета. Бейше Жапаров

Родился 11 мая 1929 года в селе Чырак Иссык-Кульской области. Партийный и государственный деятель Киргизии.

С 1990 года — депутат Верховного Совета Киргизской ССР 12-го созыва. Входил в состав комисси по депутатской этике.

В 1990 году вышел на пенсию в статусе пенсионера союзного значения. Работал консультантом Дома политпросвещения Иссык-Кульского обкома партии, редактором «Книги памяти», посвященной землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны.

С 1998 года председатель областного совета ветеранов.

Умер 4 августа 2002 года.

Родился оперный певец Артык Мырзабаев

Родился 11 мая 1930 года в селе Кызыл-Аскер Киргизской АССР. Народный артист СССР (1967).

После окончания второго курса Фрунзенского музыкально-хореографического училища имени М.Куренкеева начал свою творческую деятельность в качестве артиста хора Кыргызской государственной филармонии.

В 1954-м приглашен в Кыргызский государственный театр оперы и балета имени А.Малдыбаева. Здесь Артык Мырзабаев успешно дебютировал в партии Семетея в национальной опере «Ай-Чурек».

Артык Мырзабаев исполнил все ведущие партии баритонового репертуара в операх русских и зарубежных классиков, поставленных на сцене Кыргызского театра оперы и балета имени А.Малдыбаева. Он также создал яркие и запоминающиеся образы в спектаклях кыргызской оперной классики.

Занимался педагогической деятельностью в студии Кыргызского театра оперы и балета.

Ушел из жизни в 2005 году.

Умер Полный кавалер ордена Славы Насир Байтурсунов

Фото из интернета. Насир Байтурсунов

Родился 18 ноября 1915 года в селе Кокомерен Нарынской области.

15 февраля 1943 года Джумгальским военкоматом призван на военную службу. Форсировал реки Друть, Березину, Вислу, Одер, Шпрее. Освобождал Белоруссию, участвовал в боях на польской земле, в Восточной Померании и Силезии, в Берлинской битве.

Насир Байтурсунов — один из немногих воинов, кто за подвиги храбрости, мужества и бесстрашия награжден четырьмя орденами Славы (два III степени).

Умер 11 мая 1995 года.

Полных кавалеров ордена Славы — 2 тысячи 671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.

У кого намечается той

Каныбек Иманалиев

Родился 11 мая 1969 года в селе Каинда Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша VI созыва от партии «Ата Мекен».

Мирлан Бакиров

Родился 11 мая 1975 года в селе Кызыл-Ункур Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша VI созыва от партии «Онугуу-Прогресс».

Куда сходить

Культура

Музей имени Н.К.Рериха подготовил «Космическую фотовыставку»; Подробнее

Читайте по теме Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев несколько экспозиций ;

; Бишкекский городской драмтеатр имени А.Умуралиева приглашает на с казку «Любопытный слоненок» ;

; Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет графическую сюиту «Поле» и сказку «Пеппи Длинныйчулок» ;

; мастер-классы для детей и взрослых.

Куда еще сходить на выходных, смотрите в «Афише».

Спорт

международные соревнования по вольной борьбе;

чемпионат Кыргызстана по тайскому боксу;

игры Кыргызской премьер-лиги по футболу.

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