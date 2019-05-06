Избиение на религиозной почве. Судебное заседание провели без потерпевшего

Судебное заседание по делу об избиении парня на религиозной почве провели без потерпевшего. Об этом 24.kg сообщила адвокат Жанара Аскар.

По ее словам, суд даже не оповещал защиту и потерпевшего.

«Дело рассматривает Иссык-Кульский районный суд. Первое заседание провели без моего подзащитного и меня — адвоката. Извещение прислали только сегодня», — сказала Жанара Аскар.

В селе Тамчи Иссык-Кульской области односельчане жестоко избили парня за то, что тот громко слушал музыку. У молодого человека сотрясение мозга, сломана челюсть, выбиты зубы и поврежден глаз.

Адвокаты пострадавшего обратились в ГКНБ. Они уверяют, что избиение произошло на религиозной почве. Выяснилось, что парень не исповедует ислам, а является адептом Церкви Иисуса Христа.