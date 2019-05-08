Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 8 мая солнечно. День увеличился до 14 часов 22 минут. Воздух прогреется до +24 градусов.
В столице разговление (ифтар) в 20.15. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 – улицы Московская, 86, Жукеева-Пудовкина, Суеркулова (7-й микрорайон, район Орто-Сайского рынка), Тыныстанова, 138, отрезок улицы Термечикова, жилмассив «Колмо» (улицы Жеткинчек, Илим, Максат, Кенеш);
- 9.30-19.00 – жилмассив «Келечек»;
- 9.30-17.00 – отрезки улиц Леваневского, Туюкской, Матыева, переулки Лагерный, Волочаевский, Яблочный, Иртышский;
- 9.30-18.00 – отрезки улиц Жибек Жолу, Куликовской, Пишпекской, Январской, Литвинова, Димитрова, Интергельпо, Осипенко, Тюменской, Манаса, Турусбекова, Толстого, Коенкозова, Чуйкова, Логвиненко, переулки Кемеровский, Черкесский, Кузнечный, Пржевальский;
- 10.00-17.00 – отрезки улиц М.Джалиля, Чуйской, Кирпичной, Осмонкула, Древесной, Курманджан Датки;
- 10.00-18.00 – жилмассивы «Алтын-Ордо», (1-я, 2-я улицы), «Учкун» (улицы Уч-Тулга, Чымындык);
- 14.00-17.00 – улицы Пушкина, Тыныстанова.
- 15.00-17.00 – улица Матросова, переулок Елецкий;
- 15.00-16.00 – улица Менделеева.
- до 6 июня отключили горячую воду.
Памятные даты
Кыргызстан стал членом Международного валютного фонда
Кыргызстан стал членом Международного валютного фонда 8 мая 1992 года с первоначальной квотой 43 миллиона СДР (около $59 миллионов).
Кыргызская Республика приняла обязательства в рамках Статьи VIII Статей cоглашения МВФ в марте 1995-го. КР взяла на себя обязательства воздерживаться от установления ограничений на обменный курс при осуществлении платежей и переводов по текущим международным операциям или установления дискриминационных валютных режимов, или практики множественных валютных курсов без одобрения МВФ.
В Бишкеке открыт памятник блокадникам Ленинграда
В 2012 году в парке Победы имени Д.Асанова открыт памятник блокадникам Ленинграда.
Под монументом заложена капсула с землей с Пискаревского кладбища, где покоятся погибшие блокадники-ленинградцы. Мемориальный комплекс посвящен жертвам блокады Ленинграда и кыргызстанцам, принявшим в свои семьи детей-ленинградцев, эвакуированных в 1942 году.
В Кыргызстан эвакуировали более 16 тысяч ленинградцев, среди которых 3,5 тысячи детей.
Люди, которые меняли мир
Родился Полный кавалер ордена Славы Николай Глотов
Родился 8 мая 1923 года в селе Ананьеве Иссык-Кульского района. В Красную Армию был призван 8 сентября 1941 года Иссык-Кульским военкоматом.
За храбрость и умелые действия Николай Глотов награжден орденами Красной Звезды, Славы трех степеней и медалью «За отвагу». Ордена Славы I степени удостоен указом Президиума Верховного Совета от 24 марта 1945 года за успешные боевые действия на латвийской земле в районе города Приекуле.
Полный кавалер ордена Славы, гвардии старшина Николай Глотов продолжал сражаться на территории Германии, участвовал в штурме Кенигсберга, закончил войну на Земландском полуострове.
Полных кавалеров ордена Славы — 2 тысячи 671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.
Родилась режиссер Лиля Турусбекова
Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР родилась 8 мая 1933 года в городе Фрунзе в семье писателя и поэта Жусупа Турусбекова. После окончания средней школы в 1951 году поступила на режиссерский факультет ВГИКа.
Она сняла и смонтировала два номера киножурнала «Советская Киргизия».
В 1956 году выпустила свой первый киноочерк «Серебряная вода», посвященный металлургам Кадамджая. Вторая лента «Они родились на Тянь-Шане» (1957) рассказывала о достижениях в хозяйстве и культуре республики за 40 лет советской власти.
В 1967 году Лиля Турусбекова сняла полнометражную киноленту «Вслед за весной». В 1974 году к 50-летию Компартии Киргизии и Киргизской ССР Лиля Турусбекова создала полнометражный фильм «Советский Киргизстан».
Умерла 7 января 2001 года.
У кого намечается той
Эркен АкрамовРодился 8 мая 1940 года во Фрунзе. Главный тренер национальной сборной команды КР по велоспорту, мастер спорта СССР по велосипедному спорту, заслуженный тренер, заслуженный деятель культуры КР.
Женишбек Ногойбаев
Родился 8 мая 1957 года во Фрунзе. И. о. министра транспорта и дорог.
Женишбек Асанкулов
Куда сходить
Культура
- Музей имени Н.К.Рериха подготовил «Космическую фотовыставку»; Подробнее
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- Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова приглашает на спектакль «Я не хочу умирать»;
- в арт-баре «Чемодан Зусмановича» состоится Jazz Jam Session;
- в ololohaus — семинар «Как я научился программировать за два месяца?».
Куда еще сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
- международная альпиниада.
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