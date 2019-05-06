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Общество

Кыргызстанцы прошли в «Бессмертном полку» по Амстердаму

Кыргызстанцы приняли участие в «Бессмертном полку» в Амстердаме. Об этом 24.kg сообщила основатель Кыргызско-голландского делового совета Жаркына Кошоева.

По ее словам, «Бессмертный полк» организовали в Голландии впервые, в нем участвовали соотечественники из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и России.

«5 мая — День освобождения Голландии от фашизма. В этот день проводят различные концерты, фестивали. Мы провели «Бессмертный полк». Наши отцы, которые воевали, не были забыты. Я несла портрет деда Сулаймана Кошоева и его младшего брата Садыка Найманбаева, который вошел с советскими войсками в Берлин, а после Победы его отправили воевать с Японией», — рассказала Жаркына Кошоева.
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