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Общество

В Бишкеке прошла репетиция марша ко Дню Победы

Военнослужащие Бишкекского гарнизона Вооруженных сил КР провели на площади Победы репетицию праздничных мероприятий, которые пройдут здесь 9 Мая. 

Как отметили в пресс-службе Генштаба, запланированы проведение митинга-реквиема с возложением цветов к Вечному огню и марша военнослужащих Вооруженных сил КР, а также угощение традиционной солдатской кашей. Генеральная репетиция пройдет 7 мая.

В правительстве сообщали, что на площади Победы пройдут концертная программа и выставка военной техники советских времен. А основным мероприятием, которое пройдет в столице 9 Мая, станет шествие «Бессмертного полка». 
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