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Общество

6 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

  • 8.00-17.00 — жилмассив «Мурас-Ордо»;
  • 9.00-17.00 — улица Гоголя, 111;
  • 9.30-17.00 — квадрат, ограниченный улицами Токтогула, К.Акиева, Садыкова, булваром Молодой Гвардии;
  • 9.30-18.00 — микрорайон «Джал», 5-7, 11-16, отрезки улиц Курманалиева, Ниязовая, Шайыр, жилмассив «Кара-Жигач»;
  • 9.30-19.00 — отрезки улиц Огонбаева, Западной;
  • 10.00-18.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо» (1-8-я улицы), «Учкун» (улицы Уч-Тулга, Чымындык), «Келечек» (15-я улица).

2Чуйская область


Аламединский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Озерное, Кара Жигач (улицы Фрунзе, Садовое, Пушкина, Кондучаловой), Кырман, Учкун (улицы Айбек-Ата, Ынтымак, Достук, Ысык-Кол, Кенеш), жилмассивы «МТФ», «Тендик», «Келечек».

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Баетова, Таласская, Ключевая, Армейская, Проектируемая, Строительная), Южный (улицы Вишневая, Гагарина, Королева), Сокулук (улицы Кирова, Садовая, Ленинградская, Школьная, Ошская, Весенняя, Набережная, Московская, Мира, Победы), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Пионерская, Западная);
  • 10.00-12.00 — село Нижнечуйское (1-е отделение, улицы 50 лет Октября, Полевая).

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Александровка (улица Октябрьская), Темен-Суу, Ак-Башат, Маловодное (улицы Тагандиева, Набиева, к/х «Токтоналиева»), Крупское, поселок Кирпичный, ущелья Широкое, Кара-Суу.

Жайыльский РЭС

  • 9.00-17.00 — cело Полтавка (улицы Коминтерна, Партизанская), город Кара-Балта (улицы Кожомбердиева, Мира).

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кант (улицы Тоголока Молдо, Пушкина, Иваницына, Космодемьянской, Центральная), села Люксембург (улицы Тельмана, Джаильская, Киргизская, Ленина), Новопокровка (улица Заречная).

3Ошская область

  • 8.00-17.00 — город Ош (улицы Ш.Руставели, Карасуйского, Мамаджана, Осмонова, Чымынова, Жороева, микрорайон «Ак-Тилек», потребители в районе СМУТТ), села Учар, Кенеш, Тээке, Бору, Жыналач, Кара-Согот, Комбаза.
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