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Общество

В республике проходит акция «Сохраним памятники Победы — Кыргызстан!»

В республике проходит акция «Сохраним памятники Победы — Кыргызстан!». Ее проводят Министерство образования и науки и поисковое движение «Наша Победа — Биздин Жениш», сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, цель акции — проверить состояние памятников, сфотографировать их с разных ракурсов для дальнейшей оценки ремонта.

Как отмечают организаторы, планируется создать банк данных фотографий и интерактивную карту памятников страны, посвященных Великой Отечественной войне, и привести их в порядок.

К участию в акции приглашают школьников, студентов, активистов, общественные организации и неравнодушных граждан. Необходимо зафиксировать состояние памятника, фамилии погибших в Великой Отечественной войне для дальнейшего установления места захоронения. Рассказать, где находится памятник, его историю. Акция продлится до 10 мая.

По всем вопросам обращаться в поисковое движение Кыргызстана «Наша Победа — Биздин Жениш» по телефонам: 0555923603 и 0551880848.
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