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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 6 мая солнечно. День увеличился до 14 часов 17 минут. Воздух прогреется до +25 градусов.

Решением совета улемов священный месяц Рамазан начинается в 2019 году 6 мая. В столице разговление (ифтар) в 20.13. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 8.00-17.00 — жилмассив «Мурас-Ордо»;
  • 9.00-17.00 — улица Гоголя, 111;
  • 9.30-17.00 — квадрат, ограниченный улицами Токтогула, К.Акиева, Садыкова, булваром Молодой Гвардии;
  • 9.30-18.00 — микрорайон «Джал», 5-7, 11-16, отрезки улиц Курманалиева, Ниязовая, Шайыр, жилмассив «Кара-Жигач»;
  • 9.30-19.00 — отрезки улиц Огонбаева, Западной;
  • 10.00-18.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо» (1-8-я улицы), «Учкун» (улицы Уч-Тулга, Чымындык), «Келечек» (15-я улица).

  • без газа останутся 19 абонентов по улице Абдыкадырова.

  • с 6 мая по 6 июня отключат горячую воду.

У кого намечается той

Темирлан Токобеков

Родился 6 мая 1994 года. Депутат Бишкекского горкенеша от партии «Республика — Ата Журт».

Дарья Маслова

Родилась 6 мая 1995 года. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Журналист 24.kg пообщался со спортсменкой в 2017 году. Интервью можно почитать по ссылке.

Куда сходить

Культура

  • на площади Победы развернулись выставки цветов и меда;
  • Музей имени Н.К.Рериха подготовил «Космическую фотовыставку»; Подробнее
  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Чуйкова приглашает на выставку «New Жаз — 2019»; Подробнее
  • консалтинговый центр «ИнтерАктив» проведет мастер-класс «Личный магнетизм».

Куда еще сходить на выходных, смотрите в «Афише».

Спорт

  • международная альпиниада.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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