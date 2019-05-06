Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

на площади Победы развернулись выставки цветов и меда ;

; Музей имени Н.К.Рериха подготовил «Космическую фотовыставку» ; Подробнее

; Подробнее Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Чуйкова приглашает на выставку «New Жаз — 2019» ; Подробнее

; Подробнее консалтинговый центр «ИнтерАктив» проведет м астер-класс «Личный магнетизм».

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Спорт

международная альпиниада.

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