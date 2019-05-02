В Кыргызстане посчитали госслужащих

В Кыргызстане подвели итоги учета государственных служащих и работников органов местного самоуправления. Об этом сообщила пресс-служба Национального статистического комитета.

По ее информации, на 1 января 2019 года численность государственных служащих без учета данных госорганов, обеспечивающих оборону, общественный порядок и безопасность, составила 17 тысяч 807 человек. Более 40 процентов из них — женщины.