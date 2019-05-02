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Общество

Отчет правления Госипотечной компании не принят: у акционеров остались вопросы

Акционеры не смогли принять решение по отчету правления Государственной ипотечной компании. Об этом 24.kg сообщили в ФУГИ.

Указывается, что акционеры воздержались от голосования по отчету о работе председателя правления Бактыбека Шамкеева. В ходе собрания выяснилось, что некоторые цифры не подтверждены, существуют спорные моменты с внешним аудитом. После уточнения данных акционеры примут окончательное решение — признать отчет удовлетворительным или нет.

Напомним, в начале апреля совет директоров не продлил контракт с правлением. Все руководство ГИК работает с приставкой «и. о.».

К слову отметим, промежуточный отчет по работе ГИК также признан неудовлетворительным.
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