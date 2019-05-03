Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 3 мая до обеда небольшой дождь. День увеличился до 14 часов 9 минут. Воздух прогреется до +17 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 – улицы Гоголя, 111, Абдрахманова, 214;

9.30-13.00 – 8-й микрорайон, 16-20;

9.30-18.00 – отрезки улиц Андижанской, Суворова, Осмонкула, Древесной, Кулатова, Логвиненко, Горького, переулки Оренбургский, Новосибирский, Ошский, Коллекторный, район ВДНХ, жилмассивы «Щербакова» (улица Щербакова), «Салам-Алик» (улицы Жергетал, Кок-Сай), улица Термечикова (район ипподрома);

9.30-17.00 – отрезки проспекта Чингиза Айтматова, улицы Выставочной до реки Ала-Арчи, микрорайон «Джал», 29.

10.00-18.00 – жилмассив «Алтын-Ордо»;

13.00-17.00 – улица Байтика Баатыра, 3а, 3в, 3/4;

15.00-18.00 – 5-й микрорайон, 1/1-4/1, 1, 2, 6-8.

2-3 мая газа не будет у 45 абонентов, проживающих в районе, ограниченном улицами Фрунзе, Алыкулова, Белгородской, Архангельской, Камчатской.

Памятные даты

Всемирный день свободы печати

Всемирный день свободы печати отмечается ежегодно с 1992 года по инициативе представителей независимой печати стран Африки, одобренной Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Читайте по теме Непраздничные даты кыргызской журналистики — 3. Timeline

Эта дата выбрана в ознаменование Виндхукской декларации о содействии обеспечению независимости и плюрализма африканской печати, принятой 3 мая 1991 года на семинаре по содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской печати, организованном ЮНЕСКО и Организацией Объединенных Наций в Виндхуке (Намибия).

Этот день является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека.

У кого намечается той

Азизбек Турсунбаев

Родился 3 мая 1966 года в селе Кызыл-Ата Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша по списку политической партии «Кыргызстан».

Сергей Пакура

Родился 3 мая 1983 года. Легкоатлет, участник Олимпиады в Пекине.

Куда сходить