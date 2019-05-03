Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 3 мая до обеда небольшой дождь. День увеличился до 14 часов 9 минут. Воздух прогреется до +17 градусов.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 – улицы Гоголя, 111, Абдрахманова, 214;
- 9.30-13.00 – 8-й микрорайон, 16-20;
- 9.30-18.00 – отрезки улиц Андижанской, Суворова, Осмонкула, Древесной, Кулатова, Логвиненко, Горького, переулки Оренбургский, Новосибирский, Ошский, Коллекторный, район ВДНХ, жилмассивы «Щербакова» (улица Щербакова), «Салам-Алик» (улицы Жергетал, Кок-Сай), улица Термечикова (район ипподрома);
- 9.30-17.00 – отрезки проспекта Чингиза Айтматова, улицы Выставочной до реки Ала-Арчи, микрорайон «Джал», 29.
- 10.00-18.00 – жилмассив «Алтын-Ордо»;
- 13.00-17.00 – улица Байтика Баатыра, 3а, 3в, 3/4;
- 15.00-18.00 – 5-й микрорайон, 1/1-4/1, 1, 2, 6-8.
- 2-3 мая газа не будет у 45 абонентов, проживающих в районе, ограниченном улицами Фрунзе, Алыкулова, Белгородской, Архангельской, Камчатской.
Памятные даты
Всемирный день свободы печати
Всемирный день свободы печати отмечается ежегодно с 1992 года по инициативе представителей независимой печати стран Африки, одобренной Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Этот день является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека.
У кого намечается той
Азизбек Турсунбаев
Родился 3 мая 1966 года в селе Кызыл-Ата Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша по списку политической партии «Кыргызстан».
Сергей Пакура
Родился 3 мая 1983 года. Легкоатлет, участник Олимпиады в Пекине.
Куда сходить
Культура
- в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходят выставки «Русское искусство XVIII-XIX веков», «Сквозь пелену времени...», Эмиля Шукурова «Инсайдер: экология и искусство», также можно посетить постоянные экспозиции;
- на площади Победы развернулись выставки цветов и меда;
- в «Асанбай-центре» открыта выставка Болотбека Каракеева;
- Музей имени Н.К.Рериха подготовил «Космическую фотовыставку»; Подробнее
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Чуйкова приглашает на выставку «New Жаз — 2019»; Подробнее
- Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет музыкально-литературный спектакль «Ыр. Песнь Чингизу».
Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».
Спорт
- международные соревнования «Кубок Победы» по баскетболу.
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