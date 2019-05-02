Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 2 мая временами слабый дождь. День увеличился до 14 часов 7 минут. Воздух прогреется до +18 градусов.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-19.00 — отрезки улиц Панфилова, Куренкеева;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач»;
- 9.30-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Чортекова, Ойсул-Ата), «Салам-Алик» (улицы Кок-Сай, Эркин-Сай, Жерге-Тал), отрезок улицы Баетова, бульвар Эркиндик, 63, 71, 72.
- 2-3 мая газа не будет у 45 абонентов, проживающих в районе, ограниченном улицами Фрунзе, Алыкулова, Белгородской, Архангельской, Камчатской.
Люди, которые меняли мир
Родился поэт Барктабас Абакиров
Родился 2 мая 1933 года в селе Торт-Кул Нарынской области.
Творчество Барктабаса Абакирова — поэта, заслуженного работника культуры, журналиста хорошо известно в Кыргызстане. Многие годы он был главным редактором журнала «Сельское хозяйство Киргизии», областной газеты «Нарын правдасы», возглавлял издательство «Кыргызстан».
Выпустил ряд сборников стихов на кыргызском языке «На высокой земле» (1973), «Течет Нарын» (1975), «Страницы жизни» (1978), «Нарынские дни» (1985) и другие. На русском языке вышло два сборника «Волна Сон-Куля» (1981), «Арчовая колыбель» (1985). Писал и произведения для детей («Косуленок»).
Перевел на кыргызский язык произведения Михаила Лермонтова, Расула Гамзатова, Давида Кугультинова, Владимира Бээкмана и других. Отдельные произведения поэта переведены и опубликованы на русском, украинском, белорусском языках.
Умер в 2006 году.
У кого намечается той
Виктор Нефедов
Родился 2 мая 1959 года в селе Яшкине Оренбургской области. Руководитель представительства Россотрудничества России в Кыргызстане.
Куда сходить
Культура
- в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходят выставки «Русское искусство XVIII-XIX веков», «Сквозь пелену времени...», откроется выставка Эмиля Шукурова «Инсайдер: экология и искусство», также можно посетить постоянные экспозиции;
- на площади Победы развернулись выставки цветов и меда;
- в «Асанбай-центре» открыта выставка Болотбека Каракеева;
- Музей имени Н.К.Рериха подготовил «Космическую фотовыставку»; Подробнее
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Чуйкова приглашает на выставку «New Жаз — 2019»; Подробнее
- в парке развлечений «Фламинго» состоится Евразийский кулинарный фестиваль Kazan-Mangal;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет музыкально-литературный спектакль «Поем стихи, читаем песни».
Куда еще сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
- международные соревнования «Кубок Победы» по баскетболу.
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