30 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач», отрезки улиц Осмонкула, БЧК, Баетова, 74;

9.30-19.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (1-8-я улицы);

9.30-15.00 — отрезки улиц Шопокова, Фрунзе;

9.30-14.00 — 5-й микрорайон, 11, 11/1, 15, 17, 18, 19;

9.30-17.00 — отрезки улиц Ошской, Айдаралиева, Кулатова, Горького, Логвиненко, переулки Оренбургский, Новосибирский, жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Алыкулова, Кербез, Кайберен, Кокомерен, Гагарина, Ак Чолмок, Алты-Бакан, Жаныл Мырза, Кырк-Кыз), «Салам-Алик» (улицы Кунгой, Эркин-Сай);

9.30-18.00 — отрезки улиц Л.Толстого, К.Акиева, бульвара Молодой Гвардии;

13.00-18.00 — отрезки улиц Огонбаева, Гоголя;

13.00-17.00 — отрезки улиц Ибраимова, Шопокова, проспекта Чуй.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Васильевка (улицы Фрунзе, Шаршеналиева, Гагарина), Садовое (улицы Учхоз, ГЭС-3, Новостройка), Лебединовка (улицы Бокомбаева, Манаса, Чуйская, Угловая), Карла Маркса (улица Молодой Гвардии), Арашан (улица 19-й километр), Беш-Кунгей (улица 18-й километр), Кой-Таш (улица Кой-Ташская), Кашка-Суу (улица Озгоруш), Пригородное (улицы Береговая, Космонавтов, Садовая);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Правды, Свободы, Торговая, Индустриальная, Ленина, Калинина, Фрунзе, Гагарина, Октябрьская, Ыссык-Кульская, Пионерская), Манас (улицы Дружбы, Ломоносова, Пушкина, Высоцкого, Спортивная, Радиоцентральная, Школьная, Черемушки), Манас (улица Новая), Новопавловка (улицы У.Громовой, Комсомольская), Кызыл-Туу (улицы Жыламыш, Ибрагимова, Мамеева, Проектируемая);

8.00-17.00 — села Селекция (улицы Плодовоовощная, Парковая, Кипкалова, Ала-Арчинская), Джал (улицы Нижняя, Строительная, Сельсоветская, Гагарина, Интернациональная, Сатке), Кашка-Баш (улицы Исманова, Новостройка), Орок (улицы Орокская, Проектируемая, Молодежная, 2-я Кавказская, Шарбашатская, Багорная);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Сретенка (улица Центральная, клуб, больница), Беловодское (центр, улицы Калинина, Колхозная, Шевченко, Советская, Луговая), Александровка (улица Мамайская), Петровка (улицы Центральная, Ак-Суу);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — cела Полтавка (улица Коминтерна), Ак-Башат, Арал, Айдарбек, город Кара-Балта (улицы Кирова, Спортивная, Бородачева, переулок Безымянный);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — город Кант (улицы Ленина, Льва Толстого), села Кировское, Киргшелк (улица Ленина).

3Ошская область