Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 30 апреля облачно и дождь. День увеличился до 14 часов 2 минут. Воздух прогреется до +18 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач», отрезки улиц Осмонкула, БЧК, Баетова, 74;

9.30-19.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (1-8-я улицы);

9.30-15.00 — отрезки улиц Шопокова, Фрунзе;

9.30-14.00 — 5-й микрорайон, 11, 11/1, 15, 17, 18, 19;

9.30-17.00 — отрезки улиц Ошской, Айдаралиева, Кулатова, Горького, Логвиненко, переулки Оренбургский, Новосибирский, жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Алыкулова, Кербез, Кайберен, Кокомерен, Гагарина, Ак Чолмок, Алты-Бакан, Жаныл Мырза, Кырк-Кыз), «Салам-Алик» (улицы Кунгой, Эркин-Сай);

9.30-18.00 — отрезки улиц Л.Толстого, К.Акиева, бульвара Молодой Гвардии;

13.00-18.00 — отрезки улиц Огонбаева, Гоголя;

13.00-17.00 — отрезки улиц Ибраимова, Шопокова, проспекта Чуй.

Памятные даты

Утверждена первая Конституция Киргизской АССР

30 апреля 1929 года Второй Всекиргизский съезд Советов, рассмотрев окончательную редакцию проекта Конституции, утвердил ее.

Документ принят на основе Конституции РСФСР. Она стала первой в истории конституционного развития Кыргызстана.

Международный день джаза

Джаз возник в конце XIX — начале XX века в США как синтез африканской и европейской культур и по сей день остается уникальной формой музыкального искусства, объединяющего расы и национальности и стирающего границы между людьми и государствами.

Празднуя Международный день джаза, ЮНЕСКО воздает должное уникальному музыкальному стилю, которым является джаз; повышает информированность международного сообщества, подчеркивая необходимость межкультурного диалога и взаимопонимания; укрепляет международное сотрудничество и связи в области джазовой музыки.

Напомним, в апреле в Бишкеке прошел XIV Международный джаз-фестиваль.

У кого намечается той

Омурбек Бакиров

Родился 30 апреля 1978 года в селе Тоо-Моюн Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша (СДПК).

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