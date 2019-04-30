Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 30 апреля облачно и дождь. День увеличился до 14 часов 2 минут. Воздух прогреется до +18 градусов.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач», отрезки улиц Осмонкула, БЧК, Баетова, 74;
- 9.30-19.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (1-8-я улицы);
- 9.30-15.00 — отрезки улиц Шопокова, Фрунзе;
- 9.30-14.00 — 5-й микрорайон, 11, 11/1, 15, 17, 18, 19;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Ошской, Айдаралиева, Кулатова, Горького, Логвиненко, переулки Оренбургский, Новосибирский, жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Алыкулова, Кербез, Кайберен, Кокомерен, Гагарина, Ак Чолмок, Алты-Бакан, Жаныл Мырза, Кырк-Кыз), «Салам-Алик» (улицы Кунгой, Эркин-Сай);
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Л.Толстого, К.Акиева, бульвара Молодой Гвардии;
- 13.00-18.00 — отрезки улиц Огонбаева, Гоголя;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Ибраимова, Шопокова, проспекта Чуй.
Памятные даты
Утверждена первая Конституция Киргизской АССР
30 апреля 1929 года Второй Всекиргизский съезд Советов, рассмотрев окончательную редакцию проекта Конституции, утвердил ее.
Документ принят на основе Конституции РСФСР. Она стала первой в истории конституционного развития Кыргызстана.
Международный день джаза
Джаз возник в конце XIX — начале XX века в США как синтез африканской и европейской культур и по сей день остается уникальной формой музыкального искусства, объединяющего расы и национальности и стирающего границы между людьми и государствами.
Празднуя Международный день джаза, ЮНЕСКО воздает должное уникальному музыкальному стилю, которым является джаз; повышает информированность международного сообщества, подчеркивая необходимость межкультурного диалога и взаимопонимания; укрепляет международное сотрудничество и связи в области джазовой музыки.
Напомним, в апреле в Бишкеке прошел XIV Международный джаз-фестиваль.
У кого намечается той
Омурбек Бакиров
Родился 30 апреля 1978 года в селе Тоо-Моюн Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша (СДПК).
Куда сходить
Культура
- в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходят выставки «Русское искусство XVIII-XIX веков», «Жибек жолу» и «Сквозь пелену времени...», а также можно посетить постоянные экспозиции;
- на площади Победы развернулись выставки цветов и меда;
- в «Асанбай-центре» открыта выставка Болотбека Каракеева;
- Музей имени Н.К.Рериха подготовил «Космическую фотовыставку»; Подробнее
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Чуйкова приглашает на выставку «New Жаз — 2019»; Подробнее
Куда еще сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
- чемпионат Кыргызстана по ордо.
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.