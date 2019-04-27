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Общество

Второй народный курултай решил дать оценку работе президента осенью

Работу президента Сооронбая Жээнбекова оценят на очередном народном курултае осенью. Об этом 24.kg сообщил член оргкомитета курултая общественно-политических и патриотических сил Кыргызстана Айбек Бусурманкулов.

По его словам, на втором курултае «Кыргызстан: вчера, сегодня, завтра» принято решение провести следующее собрание осенью.

«Осенью мы намерены дать оценку работе Сооронбая Жээнбекова. Также до осени дали время Генеральной прокуратуре выполнить требования первого курултая о возбуждении уголовных дел по Кумтору, экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву и другим коррупционным громким фактам. Если наши требования не будут выполнены мы будем добиваться отставки генпрокурора, роспуска парламента и отставки правительства», — заявил Айбек Бусурманкулов.

Второй народный курултай создал штаб по организации сбора подписей для проведения референдума.

Ранее первый народный курултай принял резолюцию, где потребовал возбудить уголовное дело в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева, созвать конституционное совещание по реформированию Основного закона, обеспечить независимоть судей и следственных органов от исполнительной власти, а также провести ревизию выданных на разработку месторождений лицензий и инвентаризацию по привлеченным кредитам и грантам за годы независимости.
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