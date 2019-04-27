В интернете набирает популярность видео, на котором шимпанзе внимательно изучает Instagram.

Как сообщают СМИ, видео опубликовал бывший спортсмен Майк Холстон, который в настоящее время является блогером и специалистом по диким животным. Мужчина содержит собственный зоопарк. Видеоролик сразу стал популярным, его уже просмотрело более 1,6 миллиона пользователей.

На кадрах видно, как животное достаточно умело двигает ленту аккаунта, выискивая интересующие ее фото и видео. Особый интерес у обезьяны вызывают кадры, содержащие ее саму или ее сородичей.