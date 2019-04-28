29 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (1-8-я улицы), отрезки улиц Элебесова, Школьной;

9.00-19.00 — улица Гоголя, 109;

9.30-16.00 — отрезки улиц Фирсова, Элебесова, переулки Новостроевский, Енисейский, Памирский;

13.00-18.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Буденного, Курманджан Датки, Рязанской, Куликовской, Славянской, переулок Чувашский;

9.30-17.00 — отрезки улиц П.Лумумбы, Камчатской, Алыкулова, Астраханской, Архангельской, Белгородской, Профсоюзной, проспекта Дэн Сяопина, Военный институт, жилмассив «Щербакова» (улица Щербакова-2).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Ленинское (улица Алма-Атинская), Карла Маркса (улицы 22-го партсъезда, Шоссейная), Арашан (улицы 19-й километр, Горная, Кой-Ташская), Беш-Кунгей (улицы 8-й километр, дачи «Лесхоз»), Пригородное (улицы Маяковского, Первомайская), санаторий «Теплые ключи» (коттедж), Аламедин (улица Набережная, средняя школа № 2).

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Гоголя), Сокулук (улицы Степная, Достук, Пионерская, Фрунзе, Краснодарская, Заречная).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Сретенка (улицы Комсомольская, Калинина), Александровка (улицы Комсомольская, Почтовая), Петровка (улицы Шевченко, Л.Толстого, Центральная, Беш-Терекская).

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — cела Алексеевка (улицы Центральная, Мира, Панфилова, Жукова, Фрунзе, Суворова), Полтавка (улица Коминтерна).

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Восточная, Горького, Шевченко, Эшпая, Алма-Атинская, Линейная, Чехова, Советская, Октябрьская, Фрунзе), Интернациональное (улица Первомайская), Джээк (улицы Джакыпова, Победы).

3 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — села Ырдык, Конкина, город Каракол (улицы Пушкина, Элебаева, Токтогула, Пионерская, Стаханова, Искакова, Харьковская), село Корумду и пансионаты.