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Общество

29 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

  • 9.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (1-8-я улицы), отрезки улиц Элебесова, Школьной;
  • 9.00-19.00 — улица Гоголя, 109;
  • 9.30-16.00 — отрезки улиц Фирсова, Элебесова, переулки Новостроевский, Енисейский, Памирский;
  • 13.00-18.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Буденного, Курманджан Датки, Рязанской, Куликовской, Славянской, переулок Чувашский;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц П.Лумумбы, Камчатской, Алыкулова, Астраханской, Архангельской, Белгородской, Профсоюзной, проспекта Дэн Сяопина, Военный институт, жилмассив «Щербакова» (улица Щербакова-2).

2Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ленинское (улица Алма-Атинская), Карла Маркса (улицы 22-го партсъезда, Шоссейная), Арашан (улицы 19-й километр, Горная, Кой-Ташская), Беш-Кунгей (улицы 8-й километр, дачи «Лесхоз»), Пригородное (улицы Маяковского, Первомайская), санаторий «Теплые ключи» (коттедж), Аламедин (улица Набережная, средняя школа № 2).

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Гоголя), Сокулук (улицы Степная, Достук, Пионерская, Фрунзе, Краснодарская, Заречная).

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сретенка (улицы Комсомольская, Калинина), Александровка (улицы Комсомольская, Почтовая), Петровка (улицы Шевченко, Л.Толстого, Центральная, Беш-Терекская).

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — cела Алексеевка (улицы Центральная, Мира, Панфилова, Жукова, Фрунзе, Суворова), Полтавка (улица Коминтерна).

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Восточная, Горького, Шевченко, Эшпая, Алма-Атинская, Линейная, Чехова, Советская, Октябрьская, Фрунзе), Интернациональное (улица Первомайская), Джээк (улицы Джакыпова, Победы).

3Иссык-Кульская область

  • 9.00-17.00 — села Ырдык, Конкина, город Каракол (улицы Пушкина, Элебаева, Токтогула, Пионерская, Стаханова, Искакова, Харьковская), село Корумду и пансионаты.

4Ошская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы Кара-Кочкор, Кашка-Жол, город Ош (улицы Нурматова, Шакирова, Фабричная, Абжалова, Кольцова, Алиева, Сурикова, Макаренко, 17, 19, 29, 31, 20-го партсъезда, Жаркынбаева, Осконалиева, 4, 5, 7, Абдыкадырова, 164, 195, Мамырова, 218, 220, Масалиева, 101, микрорайон «Ак-Тилек»).
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