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Общество

Бывший депутат от СДПК о том, почему место Алмазбека Атамбаева в тюрьме

Политические узники требуют привлечь к уголовной ответственности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом на втором курултае общественно-политических и патриотических сил Кыргызстана заявил экс-депутат Жогорку Кенеша от СДПК Кубанычбек Кадыров.

Он, напомним, был осужден и отбыл срок заключения за попытку насильственного захвата власти. Кубанычбек Кадыров отметил, что бывший глава государства расправлялся со своими оппонентами с помощью судей.

«Мы открыто говорили Атамбаеву: вместо того чтобы бороться, он вместе с двумя сыновьями начал развивать коррупцию. За это он нас осудил на 10-20 лет. Теперь он заявляет, что не знал о том, что нас посадили. Его якобы обманули. Мы освободили ему место в тюрьме. Его место там. Он не оправдал надежд революции», — сказал экс-депутат.

Напомним, что ранее первый народный курултай принял резолюцию, где потребовал возбудить уголовное дело в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева, созвать конституционное совещание по реформированию Основного закона, обеспечить независимоть судей и следственных органов от исполнительной власти, а также провести ревизию выданных на разработку месторождений лицензий и инвентаризацию по привлеченным кредитам и грантам за годы независимости.
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