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Общество

Драка с участием сотрудников ГКНБ. Охранник написал встречное заявление

Пострадавший в драке с сотрудниками ГКНБ охранник написал встречное заявление. Об этом 24.kg заявили в правоохранительных органах.

В ГУВД Бишкека подтверждают факт драки в кафе «Бахчай». Однако, действительно ли нападавшие являются работниками девятой службы ГКНБ, не сообщают, но и не опровергают.

«26 апреля в УВД Октябрьского района примерно в 00.05 через службу 102 поступило сообщение от гражданина Б.Э. Мужчина обратился в милицию по факту хулиганства в кафе «Бахчай». На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье «Хулиганство» УК КР. Во время разбирательства поступило встречное заявление от потерпевшего Б.Э.», — прокомментировали в ГУВД.

Напомним, что в ночь на 26 апреля в кафе «Бахчай» произошла драка между сотрудниками девятой службы ГКНБ и охранником заведения. В итоге последний получил ранение острым предметом. После произошедшего в милицию были доставлены шесть силовиков. При задержании они оказали сопротивление и вступили в драку с оперативным сотрудником.
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