Бишкекчан приглашают принять участие во Всероссийском «Диктанте Победы»

В Бишкеке 7 мая пройдет Всероссийский исторический диктант «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны. Об этом сообщил официальный сайт Российского центра науки и культуры в Бишкеке.

По его данным, диктант посвящен событиям Великой Отечественной войны, проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории ВОВ, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.

«В задания включена не только хроника военных событий и даты сражений, но и фильмы о войне, литературные произведения на военную тему. Рекомендуемый возраст участников диктанта — старше 15 лет. Критерии для победы просты: максимум правильных ответов при минимуме затраченного времени», — отмечают в центре.

Зарегистрироваться для участия в диктанте необходимо до 5 мая, отправив сообщение (с указанием Ф. И. О.) на электронную почту.