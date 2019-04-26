12:04
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке отметили годовщину аварии на Чернобыльской АЭС

В Бишкеке в парке имени Фучика сегодня прошел митинг-реквием, посвященный 33-й годовщине ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Почтить память погибших и поблагодарить живых пришли школьники, представители городских властей, посол Украины и советник посольства Беларуси. Памятные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику чернобыльцам, минуты молчания и оружейного салюта.

Вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова напомнила, что авария на Чернобыльской АЭС стала одной из самых серьезных и масштабных во время существования атомной энергетики.

«33 года назад сотни тысяч людей из всех республик Союза принялись за ликвидацию последствий. Сложно представить, что произошло бы, если бы не нашлись отважные люди, которые ценой жизни смогли усмирить пожар», — сказала она.

Татьяна Кузнецова добавила, что в Бишкеке проживает более 260 ликвидаторов аварии.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Бишкеке Валерий Жовтенко сообщил, что 22 апреля в пилотном режиме над саркофагом заработало защитное сооружение. Он добавил, что в 4-м реакторе до сих пор проходят процессы, связанные с реакцией. На сооружение потратили 1,5 миллиарда евро.

«Украина высоко ценит вашу помощь в ликвидации аварии и помнит всех, кто пожертвовал жизнями и здоровьем», — сказал он.

Поблагодарил ликвидаторов и советник посольства Беларуси.

Некоторые ликвидаторы пришли на митинг с детьми и внуками. Асад Джороев рассказал, что его в Чернобыль отправили в 1986 году.

«Пришла повестка из военкомата, и нас забрали в Чернобыль. Мы даже толком и не знали ничего, все в режиме секретности. Сначала расчищали район поражения, а потом нас перебросили в зону. Разбирали завалы, очищали территорию. В целом там провел два месяца», — сказал он.

Рядом с дедом жмутся внуки. Говорят, что гордятся им.

«Я хочу, чтобы внуки помнили об этой страшной аварии, рассказываю о ней, своей службе, о своих товарищах. Надо, чтобы молодое поколение не забывало о трагедии», — отметил он.
Ссылка:
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
32 года спустя. Как живется ликвидаторам чернобыльской аварии, рассказали в Оше
Годовщина трагедии. В Бишкеке почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС
Чернобыльская авария. Свердловская администрация Бишкека жаждет праздника
Чернобыльскую АЭС открыли для туристов. Недорого
Шведские ученые считают, что на Чернобыльской АЭС был ядерный взрыв
«Агент 024»: В Караколе осквернили памятник чернобыльцам
Годовщина аварии на ЧАЭС . Вас помнит мир спасенный
В Кыргызстане на пособия пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС выделят в 2016 году 46 миллионов сомов
В КР «чернобыльцы» получат единовременные выплаты в размере от 20 до 30 тысяч сомов
В Оше прошел митинг-реквием, посвященный ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Популярные новости
Лжелекарь Хашим Зайналиев покинул Кыргызстан Лжелекарь Хашим Зайналиев покинул Кыргызстан
В&nbsp;жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов В жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов
До&nbsp;$1&nbsp;тысячи требуют в&nbsp;школах Бишкека за&nbsp;поступление в&nbsp;первый класс До $1 тысячи требуют в школах Бишкека за поступление в первый класс
Члены СДПК Алмазбека Атамбаева митингуют у&nbsp;здания Минюста Члены СДПК Алмазбека Атамбаева митингуют у здания Минюста
Бизнес
Смарт-часы или колонка в&nbsp;подарок при покупке Huawei P30 или P30 lite в&nbsp;O!Store Смарт-часы или колонка в подарок при покупке Huawei P30 или P30 lite в O!Store
Новые автобусы на&nbsp;природном газе выйдут на&nbsp;маршруты к&nbsp;Дню города Новые автобусы на природном газе выйдут на маршруты к Дню города
&laquo;Биринчи МФК&raquo; открыла филиал в&nbsp;Бишкеке «Биринчи МФК» открыла филиал в Бишкеке
За&nbsp;пять лет ОАО &laquo;МАМ&raquo; выплатило дивидендов более 2&nbsp;миллиардов сомов За пять лет ОАО «МАМ» выплатило дивидендов более 2 миллиардов сомов